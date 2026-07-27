«М.Видео»: россияне в 2 раза чаще стали ремонтировать технику старше 8 лет

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала обращения в собственный сервисный центр «М.Мастер» за первое полугодие 2026 г. и выяснила, что россияне все чаще предпочитают продлевать срок службы привычной техники. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений по устройствам, поступившим на рынок до 2018 г., выросло более чем в два раза. Тренд отражает изменение потребительских привычек: пользователи все чаще выбирают ремонт как рациональный способ сохранить свои устройства и продлить срок их службы.

Руководитель департамента физических сервисов компании «М.Видео» Андрей Агапов сказал: «Мы видим устойчивый рост интереса к ремонту техники, которая уже давно стала частью повседневной жизни своих владельцев. Современные устройства обладают высоким запасом надежности, а своевременная замена аккумулятора, ремонт цепей питания, дисплея или других компонентов позволяют использовать их еще несколько лет. Все чаще клиенты осознанно выбирают ремонт как рациональную альтернативу покупке нового устройства, особенно если техника полностью устраивает их по своим возможностям. Сегодня сервис — это не только восстановление техники, но и возможность максимально продлить срок ее эксплуатации».

Наиболее востребованной услугой стала замена аккумулятора — практически каждое второе обращение владельцев техники старше восьми лет связано с заменой аккумулятора — на этот вид ремонта приходится 46% всех случаев. Еще 20% обращений связано с заменой дисплея. Также владельцы устройств регулярно обращаются за ремонтом цепей питания и разъемов зарядки, восстановлением кнопок питания и кнопки «домой», а также чисткой динамиков (15% случаев). Наибольшее количество обращений за ремонтом техники старше восьми лет пришлось на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Среди смартфонов абсолютными лидерами по количеству ремонтов стали iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X — модели, поступившие в продажу в 2016–2017 гг. На них приходится почти половина всех обращений по смартфонам этой возрастной категории. Высокий спрос также сохраняется на PlayStation 4, которая спустя более десяти лет после выхода остается одной из самых востребованных игровых консолей в сервисных центрах компании. Среди планшетов чаще всего владельцы обращались за ремонтом устройств серии Samsung Galaxy Tab 3. Высокий спрос сохраняется и на ремонт ноутбуков предыдущих поколений — пользователи предпочитают замену аккумуляторов, клавиатур, дисплеев и разъемов питания покупке нового устройства.

Самыми возрастными устройствами, поступившими в сервисные центры «М.Видео» – «М.Мастер» в первом полугодии 2026 г., стали Apple iPhone 4, представленный в 2010 г., и Apple iPad 2, вышедший в 2011 г. Несмотря на возраст, владельцы продолжают пользоваться этими устройствами и предпочитают продлевать срок их службы с помощью ремонта.