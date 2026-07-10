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Пермяки помогли улучшить «Аврору»: в столице Прикамья представлена новая версия отечественной операционной системы

Компания «Открытая мобильная платформа» (дочерняя структура «Ростелекома») представила в Перми «Аврору» 5.2 — новую версию отечественной операционной системы, созданную с активным участием пользователей. Обновление ОС стало ответом на запросы бета-тестеров и результаты промышленной эксплуатации устройств. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Более 3 тыс. изменений коснулись трех ключевых направлений: производительности, безопасности и удобства использования. Среди главных нововведений — поддержка PWA-приложений из браузера, глубокая интеграция с MDM-системами и «Аврора Центром», работа с внешними камерами и микрофонами, расширенные API (Application Programming Interface — интерфейсы программирования приложений), а также улучшенная геолокация и навигация.

Татьяна Казнова, руководитель направления по развитию сообщества ОС «Аврора»: «Версия 5.2 — это прямой ответ на запросы наших бета-тестеров, и я хочу отдельно поблагодарить пермское сообщество за его вовлеченность. Идеи участников помогли нам реализовать такие востребованные функции, как поддержка веб-приложений, расширенная работа с периферией и новые возможности для разработчиков. Для нас обратная связь — это не просто пожелания, а полноценный инструмент развития продукта. Чем больше пользователей присоединяется к программе, тем быстрее и точнее мы адаптируем Аврору под реальные сценарии использования, делая ее по-настоящему удобной».

Программа бета-тестирования ОС «Аврора» стартовала пять лет назад. Первоначально присоединиться к ней могли только жители Иннополиса, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Со временем география расширилась. В 2024 г. при поддержке «Ростелекома» компания «Открытая мобильная платформа» запустила набор энтузиастов из Прикамья — тогда к инициативе подключились около 30 пермяков. Сегодня сообщество бета-тестеров насчитывает более 700 человек, причем каждый шестой — с Урала.

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Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Мы рады, что Пермский край стал одним из активных центров притяжения для энтузиастов Авроры. Поддержка программы бета-тестирования в регионе — это наш вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и развитие локальных ИТ-сообществ. Особенно ценно, что пермские пользователи не просто потребляют продукт, а напрямую участвуют в его создании, помогая делать отечественную операционную систему лучше, безопаснее и удобнее для решения самых разных задач».

ОС «Аврора» уже используется в органах власти и на объектах критической инфраструктуры, где важна высокая степень защиты информации. В 2025 г. «Открытая мобильная платформа» получила сертификат ФСТЭК — документ, подтверждающий, что представленный ИТ-продукт соответствует всем необходимым стандартам и требованиям безопасности.

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