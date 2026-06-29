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На круглогодичном курорте «Телецкий» «МегаФон» ускорил интернет

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с стал доступен абонентам «МегаФона» на всесезонном курорте «Телецкий». Оператор запустил базовую станцию у подножия горы Кокуя, чтобы гости комплекса могли делиться с близкими яркими эмоциями в режиме реального времени: записывать сторис, выкладывать фото и звонить по видеосвязи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Название «Телецкий» курорту дали в честь расположенного поблизости озера — самого большого в республике и включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Инженеры оператора разместили телеком-оборудование на территории нижней станции, у подножия горы Кокуя, высота которой достигает примерно 1386 метров над уровнем моря. Всех туристов, поднявшихся на ее вершину, ждет большой бонус — завораживающий вид на заповедник.

Сигнал от действующей базовой станции покрывает обширную территорию: подъемники, шале, рестораны и кафе. Связисты задействовали сразу несколько частотных диапазонов, позволяющих еще большему количеству отдыхающих выходить в Сеть на высоких скоростях. Быстрый мобильный интернет в туристической локации позволит быть всегда на связи, заниматься блогингом, создавать красивый контент и выкладывать его в соцсети. При необходимости абоненты могут связаться со спасателями или инструкторами, получить актуальный прогноз погоды, использовать GPS и навигационные приложения для ориентирования на местности.

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Туристический поток в Республику Алтай продолжает расти. Ожидается, что в 2026 г. регион примет около 2,9 млн человек. По данным регионального Министерства экономического развития, 60% туристов — это жители соседних территорий: Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской области. Высокий интерес к отдыху в республике проявляют и москвичи с петербуржцами, а среди иностранных гостей лидируют путешественники из Казахстана, Монголии, Китая, Узбекистана и Белоруссии.

«Курорт «Телецкий» всесезонный, но с начала мая локация привлекает наибольшее количество посетителей. Все они активно используют современные цифровые сервисы. Аналитики посчитали, что в мае расход трафика вырос на 185% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился и объем минут, потраченных на телефонные звонки, примерно в 1,7 раза. Чтобы от поездки оставались только приятные впечатления и сюда хотелось возвращаться, мы даем гостям надежную связь и возможность пользоваться любыми онлайн-платформами», — сказала директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

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