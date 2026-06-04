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Подмосковье и «Ростелеком» будут внедрять ИИ в сферу благоустройства, дорожной безопасности и повышать качество связи

Нубернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заключили соглашение о развитии цифровой экономики в регионе. Компания будет внедрять интеллектуальные решения в таких сферах, как благоустройство территорий и дворов, обеспечение безопасности на дорогах, а также повышать проникновение и качество связи и доступа в интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Для нас цифровизация — это инструмент, который помогает видеть риски заранее и быстрее принимать решения. За последние годы мы внедрили десятки ИИ-проектов в госуправлении, ЖКХ, медицине, образовании, строительстве. Теперь вместе с "Ростелекомом" расширяем эту работу в благоустройстве, дорожной безопасности и связи. ИИ будет помогать автоматически фиксировать нарушения во дворах и на улицах — мусор, неубранный снег, неисправное освещение — и сразу направлять задачу ответственным службам. В дорожной безопасности речь идет о видеоаналитике, распознавании номеров, мониторинге происшествий. Отдельное направление — качество связи и интернета, в том числе в небольших и удаленных населенных пунктах. Важно, что все это будет строиться на отечественных ИТ-решениях и в защищенном контуре. С "Ростелекомом" мы давно работаем по значимым для региона проектам: запускали Единую систему ЖКХ, развиваем ИТ-колледжи в Красногорске и Королёве, где студенты получают практику на реальном производстве. Благодарю компанию за партнерство и готовность вместе развивать цифровые сервисы, которые нужны жителям и нашим территориям».

Одно из ключевых направлений соглашения — использование искусственного интеллекта для контроля порядка во дворах и на улицах. Умные алгоритмы нужны, чтобы быстро фиксировать любые недочеты — будь то неубранный снег, скопившийся мусор или перегоревшая лампочка — и сразу отправлять задачу коммунальным службам.

В сфере транспорта планируется внедрить автоматические пункты весогабаритного контроля и системы транспортной безопасности на объектах дорожной инфраструктуры. Такие меры помогут оперативно реагировать на аварии и нарушения, улучшая общую безопасность дорожного движения. Соглашение также расширит функционал сервиса управления электрозарядными станциями на портале «Добродел». Для водителей все станции появятся на единой карте в реальном времени: зарядку можно будет запускать и оплачивать прямо в приложении. Система станет отслеживать статус каждой станции, а на основе данных о трафике электромобилей регион сможет планировать, где именно нужны новые заправки.

Предусмотрено также строительство новых волоконно-оптических линий связи и запуск современных сервисов. Специалисты подготовят предложения, как повысить скорость интернета и улучшить качество мобильной связи даже в самых отдаленных уголках Московской области. Кроме того, соглашение касается развития цифровизации в сферах благоустройства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Компания делает ставку на технологический суверенитет: при создании цифровой инфраструктуры будет использоваться отечественное телекоммуникационное оборудование и российское программное обеспечение.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Сегодня цифровые технологии стали ключевым инструментом для повышения качества жизни, а также роста эффективности управления территориями. Мы рады расширению и углублению сотрудничества с Московской областью, где уже реализован ряд важных цифровых проектов в сферах ЖКХ, безопасных городов, на дорогах, в образовании и не только. Теперь мы переходим к более осознанному внедрению технологий искусственного интеллекта в наши проекты, которые помогают переходить от реагирования на проблему к ее предсказанию и проактивному устранению, еще до обращения человека. Уверен, что совместными усилиями с командой губернатора Андрея Воробьева мы обеспечим развитие Московской области в составе цифровых лидеров страны».

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