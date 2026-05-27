ГК Softline и GreenMDC объединят усилия для развития ИТ-инфраструктуры и цифрового суверенитета регионов России

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и GreenMDC, российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных (МЦОД), подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны объединят усилия для достижения национальных целей, в том числе для развития ИТ-инфраструктуры и цифрового суверенитета регионов России. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Стороны намерены объединить ресурсы для создания распределенной сети МЦОД на территории России, от Калининграда до Дальнего Востока, включая выделение вычислительных мощностей под задачи искусственного интеллекта. Объекты будут комплектоваться преимущественного российским оборудованием, в том числе средствами защиты информации и аппаратными ускорителями для ИИ-задач. При производстве особое внимание уделят энергоэффективности: проектом предусмотрено применение различных технологий охлаждения и использование локальных энергоресурсов, что критически важно для работы в сложных климатических условиях.

Первым приоритетным направлением станет развертывание вычислительных мощностей для органов власти и социальных фондов субъектов Рлссии. Партнеры опираются на успешный опыт реализации проектов в Волгоградской области и Республике Адыгея. На базе новых ЦОД планируется внедрять ИИ-решения для автоматизации обработки обращений граждан, оптимизации бюджетных процессов и анализа отраслевых данных в сферах образования, здравоохранения и ЖКХ.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено промышленному сектору и предприятиям ОПК в рамках импортозамещения. ГК Softline и GreenMDC планируют создавать отказоустойчивые ИТ-системы для машиностроительных холдингов и горнорудных компаний. Инфраструктура обеспечит технологическую базу для внедрения предиктивной аналитики, автоматизированного контроля качества и оптимизации логистических цепочек, что напрямую повысит эффективность производственных процессов.

В рамках достигнутых соглашений партнеры намерены к 2030 г. довести долю установленных МЦОД за пределами Москвы и Санкт-Петербурга до 50–60% от общего портфеля проектов. Развитие инфраструктуры в новых и отдаленных регионах обеспечит бесперебойную работу ИТ-систем и предоставит бизнесу и госструктурам стабильный доступ к вычислительным ресурсам, необходимым для полномасштабной цифровой трансформации.

«Партнерство с GreenMDC позволяет нам внедрять федеральные цифровые инициативы в регионах, где они наиболее востребованы. У “Софтлайн Решений” развитая региональная сеть, мы обеспечиваем сквозной цикл: от согласования требований заказчиков до запуска готовой инфраструктуры на местах. Модульные решения партнера снижают капитальные затраты и ускоряют развертывание госсистем, что существенно повышает их отказоустойчивость. Наша задача – создать равный доступ к цифровым сервисам для каждого региона, поддерживая тем самым сбалансированное развитие территорий. Совместные проекты уже демонстрируют измеримый результат для бюджетного сектора», – сказал Александр Минин, генеральный директор компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Сотрудничество с ГК Softline расширяет возможности реализации проектов по созданию вычислительной инфраструктуры. Наши модульные ЦОДы позволяют запускать объекты в сжатые сроки даже в сложных климатических и логистических условиях. Это очень важно для отдаленных территорий, где традиционное строительство нецелесообразно. Мы нацелены на обеспечение технологической базы для пространственного развития страны. Вместе с партнером мы планируем предоставлять доступ к высокопроизводительным вычислениям вне зависимости от географии, тем самым закрывая инфраструктурные потребности регионов», – сказал Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC.

