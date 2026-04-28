«Турбо Облако» повысило гибкость предоставления мощностей для развития ИИ

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК «РТК-ЦОД», обновил сервис выделенных физических серверов (BareMetal). Пользователям стали доступны более гибкие конфигурации и новые процессоры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Выделенные физические серверы используются для задач, где критична производительность и полный контроль над ресурсами: от работы с базами данных и высоконагруженными системами до машинного обучения, рендеринга и научных вычислений. Компании на практике часто сталкиваются с ограничениями жестких конфигураций и сложностью развертывания инфраструктуры.

В обновленной версии сервиса «Турбо Облако» делает акцент на гибкости. Пользователи могут выбирать базовую конфигурацию сервера и дооснащать ее под конкретные задачи: увеличивать объем оперативной памяти (например, модули от 64 ГБ DDR4), расширять хранилище (SSD SATA и NVMe объемом от 960 ГБ, а также HDD от 16 ТБ) или добавлять графические ускорители (GPU). Такой подход позволяет адаптировать инфраструктуру под текущую нагрузку и избегать избыточных затрат.

В сервисе представлены различные модели GPU, включая Nvidia A100 80 ГБ, RTX A6000 48 ГБ, L4 24 ГБ, а в ближайшее время линейка пополнится моделями RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, H100 и H200. Физические графические ускорители используются без виртуализации и разделения ресурсов между пользователями, что обеспечивает предсказуемую производительность и стабильную работу для ресурсоемких задач, среди которых обучение ИИ-моделей, обработка больших данных и графический рендеринг.

Также пользователям доступны новые конфигурации серверов на базе процессоров AMD EPYC наряду с решениями на Intel Xeon. Это дает возможность выбирать архитектуру под конкретные сценарии — от многопоточных задач до корпоративных систем с требованиями к совместимости.

Вслед за растущим спросом на построение частных облаков, на базе выделенных серверов «Турбо Облака» компании также могут строить виртуализированные среды под свои бизнес-задачи.

В результате обновления выделенные серверы «Турбо Облака» становятся не просто инфраструктурным ресурсом, а гибкой платформой с возможностью быстрее запускать проекты, масштабировать нагрузку и эффективно использовать вычислительные мощности.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Мы видим, что бизнесу важна не только производительность, но и гибкость инфраструктуры. Компании хотят быстро адаптировать ресурсы под задачи, не переплачивая за избыточные мощности и не тратя время на сложную настройку. Обновление сервиса выделенных физических серверов позволяет решить эти задачи и использовать инфраструктуру как удобный инструмент для развития своих продуктов и сервисов».

