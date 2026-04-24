«Корус Консалтинг» создает платформу управления заказами для «Петровича»

«Петрович» приступил к созданию собственной платформы управления заказами. Проект реализуют цифровой партнер компании «Петрович-Тех» и ГК «Корус Консалтинг». Новое решение станет ключевым элементом целевой ИТ-архитектуры компании и поддержит дальнейший рост бизнеса: повысит уровень клиентского сервиса и устойчивость цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Петрович» — отечественная компания, которая специализируется на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, а также на комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. Ей принадлежат 22 строительно-торговых центра формата грейстор в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других регионах, а также производственные площадки и распределительные центры. Компания обрабатывает порядка 500 тыс. заказов ежемесячно. Онлайн-каналы занимают ключевое место в розничном бизнесе, а ассортимент включает десятки тысяч SKU — от небольших до крупногабаритных товаров.

«Корус Консалтинг» является стратегическим ИT-партнером «Петровича» более 10 лет. За это время компании реализовали проекты по внедрению WMS, решений на базе «1С» и Bitrix24, а также разработали программу целевой ИТ-архитектуры для поддержания стратегических целей. В рамках этой программы определили ряд приоритетных ИТ-проектов, один из которых — создание отдельной платформы управления заказами и остатками.

Система товародвижения «Петровича» — один из ключевых элементов операционной модели компании. Она последовательно развивалась вместе с бизнесом и сегодня является одной из наиболее зрелых и технологически продвинутых на рынке, обеспечивая высокий уровень доступности товаров и клиентского сервиса. Чтобы сохранить этот уровень в условиях дальнейшего роста компании, было принято решение выделить управление заказами и запасами в отдельную систему.

Новая OMS/IMS-платформа станет технологической основой модели управления заказами и запасами и ядром развития этих процессов. Переход к ней позволит улучшить оборачиваемость запасов и создать основу для дальнейшей модернизации учетной системы и трансформации ИТ-ландшафта.

«Корус Консалтинг» и «Петрович» рассмотрели различные варианты реализации — от готовых решений до кастомной разработки. В итоге приняли решение о создании собственной OMS-платформы, которая сможет учитывать специфику бизнеса и масштабироваться вместе с ним. В основе решения — платформа Temporal для построения устойчивых бизнес-процессов и микросервисная архитектура.

Проект реализуется в высоконагруженной среде: целевая архитектура системы обеспечивает обработку большого потока заказов в режиме реального времени с учетом различных сценариев — от стандартной доставки до сложных цепочек с участием нескольких складов и торговых точек. Система поддерживает актуальность данных во всех контурах, синхронно обновляя статусы заказов, резервы и информацию о наличии товаров. В периоды пиковых нагрузок, при резком росте онлайн-заказов и сезонных всплесках, система масштабируется кратно увеличению числа операций и обеспечивает непрерывность обработки заказов. Это позволяет компании масштабировать онлайн-продажи без потери качества сервиса, повышать оборачиваемость запасов и быстрее адаптировать процессы к изменениям спроса.

Одной из ключевых задач является выделение логики управления заказами из текущей системы товародвижения без остановки текущих бизнес-процессов, что требует поэтапной трансформации архитектуры. Запуск MVP запланирован через восемь месяцев: первая версия платформы позволит проверить ключевые бизнес-процессы и оценить эффективность новой системы.

«Клиентский сервис для “Петровича” — главный приоритет. При этом онлайн является ключевым каналом розничных продаж, через который проходит более 50% заказов, что создает основную нагрузку на операционные процессы и напрямую влияет на качество клиентского сервиса. С ростом объемов текущие подходы к управлению заказами начали ограничивать развитие. Поэтому мы приняли решение о системной модернизации, создании собственной OMS-платформы. Она повысит управляемость процессов, ускорит обработку заказов и обеспечит устойчивость системы при росте нагрузки. Платформа также станет основой для новой модели резервирования и масштабирования онлайн-продаж», — сказал Владислав Бердичевский, директор по информационным технологиям «Петрович-Тех».

«Проект OMS — это не просто внедрение новой системы, а пересборка ключевого для бизнеса процесса и создание нового архитектурного слоя, который станет основой для дальнейшего развития. Речь идет о глубокой трансформации логики управления заказами и запасами, поэтому важно было не только спроектировать решение, но и аккуратно встроить его в существующий ИТ-ландшафт. Проект реализуется совместной командой по гибкой методологии, что обеспечивает оперативную адаптацию к изменениям и управление приоритетами. Благодаря многолетнему сотрудничеству мы хорошо понимаем процессы компании и смотрим на них комплексно — это позволило нам быстро включиться в работу и сразу выстроить эффективное взаимодействие с командой. Мы прошли совместный путь от анализа текущей архитектуры и ее ограничений до проектирования целевого решения и сейчас переходим к его реализации», — сказала Елена Никитина, руководитель направления заказной разработки ГК «Корус Консалтинг».