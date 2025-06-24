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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никитина Елена


УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «КОРУС Консалтинг» исследовал ИТ-тренды в АПК: отрасль делает ставку на ИИ, малый агробизнес – на уникальные решения 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Никитина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1271 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4242 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1006 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 691 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3354 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 1
Оцифровка - Digitization 4759 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 537 1
Зоология - наука о животных 2721 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11374 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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