Получите все материалы CNews по ключевому слову
Никитина Елена
УПОМИНАНИЯ
|24.06.2025
|«КОРУС Консалтинг» исследовал ИТ-тренды в АПК: отрасль делает ставку на ИИ, малый агробизнес – на уникальные решения 1
Никитина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1271 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.