«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пользователь нейросетей в России планирует с их помощью поездки

На фоне активного внедрения нейросетей в повседневную жизнь «Лаборатория Касперского» решила изучить, как пользователи применяют ИИ в сценариях, связанных с путешествиями. Так, каждый пятый россиянин, который использует нейросети, планирует с их помощью свои поездки, в частности ищет рекомендации по месту отдыха, составляет маршруты, считает бюджет. Среди респондентов, у которых есть дети, доля выше — 29%. Такие данные показало исследование «ИИ в жизни и на работе».

Планирование поездок в целом становится более цифровым: пользователи комбинируют разные технологические инструменты — от нейросетей до сервисов для бронирования и онлайн-страхования. Всё большую популярность приобретает и технология eSIM — виртуальные SIM-карты, которые заменяют роуминг от домашнего оператора и покупку местных сим-карт для связи в поездках за рубеж. Так, подобрать и установить eSIM с пакетом интернета от локальных операторов связи можно в Kaspersky eSIM Store, где доступны краткосрочные и долгосрочные тарифы от операторов для более чем 180 стран и территорий мира. Благодаря региональным опциям подключить можно пакеты интернета как для одной страны, так и для нескольких направлений.

«В туристической индустрии технологии искусственного интеллекта сегодня чаще всего используются для оптимизации операционных процессов — в частности, для обработки заявок и запросов клиентов или СМИ. Кроме того, ИИ нередко применяется как инструмент для сбора и анализа данных, статистики и других показателей, необходимых для оценки ситуации в различных сегментах рынка. Данных о том, насколько широко ИИ используется для планирования туристических поездок, у нас нет. Однако отдельные кейсы показывают, что на текущем этапе полностью полагаться на такие решения преждевременно — они могут быть полезны как вспомогательный инструмент, однако требуют дополнительной проверки со стороны пользователя», — сказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Чем больше цифровых сервисов мы используем при планировании поездки, тем важнее становится вопрос безопасности данных. В этом смысле eSIM — удобное и практичное решение: технология позволяет оставаться на связи за границей без необходимости подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям, а значит — снижает риск компрометации данных пользователя. Но, чтобы обеспечить всестороннюю защиту своего устройства, нужно установить на него и защитное решение — таким образом можно быть уверенным в полной безопасности, особенно на отдыхе, когда хочется расслабиться», — отметила Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

В преддверии летнего сезона путешествий в Kaspersky eSIM Store появилась реферальная программа. Пользователи могут приглашать своих друзей в приложение и получать за это баллы для оплаты eSIM. Приглашённые друзья — новые пользователи — получают скидку до 50% на первую покупку в Kaspersky eSIM Store.

Приложение Kaspersky eSIM Store доступно для смартфонов на iOS и Android в App Store, Google Play и RuStore.

