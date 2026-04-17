«Лаборатория Касперского»: каждый пятый пользователь нейросетей в России планирует с их помощью поездки

На фоне активного внедрения нейросетей в повседневную жизнь «Лаборатория Касперского» решила изучить, как пользователи применяют ИИ в сценариях, связанных с путешествиями. Так, каждый пятый россиянин, который использует нейросети, планирует с их помощью свои поездки, в частности ищет рекомендации по месту отдыха, составляет маршруты, считает бюджет. Среди респондентов, у которых есть дети, доля выше — 29%. Такие данные показало исследование «ИИ в жизни и на работе».

Планирование поездок в целом становится более цифровым: пользователи комбинируют разные технологические инструменты — от нейросетей до сервисов для бронирования и онлайн-страхования.

«В туристической индустрии технологии искусственного интеллекта сегодня чаще всего используются для оптимизации операционных процессов — в частности, для обработки заявок и запросов клиентов или СМИ. Кроме того, ИИ нередко применяется как инструмент для сбора и анализа данных, статистики и других показателей, необходимых для оценки ситуации в различных сегментах рынка. Данных о том, насколько широко ИИ используется для планирования туристических поездок, у нас нет. Однако отдельные кейсы показывают, что на текущем этапе полностью полагаться на такие решения преждевременно — они могут быть полезны как вспомогательный инструмент, однако требуют дополнительной проверки со стороны пользователя», — сказала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Чем больше цифровых сервисов мы используем при планировании поездки, тем важнее становится вопрос безопасности данных. В этом смысле eSIM — удобное и практичное решение: технология позволяет оставаться на связи за границей без необходимости подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям, а значит — снижает риск компрометации данных пользователя. Но, чтобы обеспечить всестороннюю защиту своего устройства, нужно установить на него и защитное решение — таким образом можно быть уверенным в полной безопасности, особенно на отдыхе, когда хочется расслабиться», — отметила Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

