В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства подготовки кадастровых документов, оформления и печати карт

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.2 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт», «Ред ОС» и Ubuntu. В программе реализованы новые режимы в задаче подготовки кадастровых документов и геодезическом редакторе, добавлен новый диалог печати карт, расширены протоколы и форматы данных подключаемых геопорталов. Улучшена поддержка топологических отношений объектов при редактировании векторных карт, дополнены настройки формирования пояснительных подписей свойств объектов на специальных картах, добавлена возможность редактирования шрифтов в классификаторе. Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

В задаче «Кадастровые документы» разработан новый режим «Технический план объекта недвижимости», объединяющий возможности устаревших режимов формирования технического плана. Новый режим обеспечивает сбор сведений с карты и формирование технического плана в виде текстового отчета и электронного XML-документа для здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, машино-места и единого недвижимого комплекса. Ввод и редактирование сведений технического плана осуществляется в диалоге «Технический план», а исходная информация запрашивается из объектов кадастровой карты и базы кадастровых работ. Подготовка карты является важным этапом формирования технического плана, ее содержание зависит от вида объекта недвижимости и должно включать необходимые объекты, описанные в классификаторе survey.v6 в слое «Технический план». В левой части диалога расположено дерево разделов, а в правой части отображается информация для выбранного узла дерева. Для ввода и редактирования составных атрибутов технического плана разработаны вспомогательные диалоги: «Документ», «Расположение в пределах объекта недвижимости», «Характеристики всех помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении». Для зданий и сооружений предусмотрены части двух типов: с координатным описанием местоположения и с текстовым. Для помещений предусмотрены только части с текстовым описанием местоположения. Текстовый отчет технического плана создается в формате DOCX на основании шаблонов установленной формы и содержания. Шаблоны отчетов содержат маркеры, вместо которых программа вставляет значения атрибутов. Формирование электронного XML-документа выполняется в соответствии со схемой TP_v07_R03.

В задаче «Геодезический редактор» разработан новый режим «Схема геодезических построений», предназначенный для автоматизированного нанесения на карту результатов геодезических измерений. Режим разработан с учетом действующих нормативных требований к схемам геодезических построений и заменяет два устаревших режима «Создание схемы базовых станций на объекте в отдельном окне» и «Сформировать сводный протокол GPS-измерений». Диалог задачи обеспечивает управление составом наносимых на карту графических элементов, с учетом количества и расположения базовых станций. В общем случае на схему наносятся следующие объекты: геодезические пункты, базовые станции, направление на базовую станцию, контур кадастрового объекта, существующие и новые точки границ объекта, направление на точку границ, отрезки границ, пояснительные подписи. Для режима «Схема геодезических построений» также реализовано создание схемы геодезических построений для случая, когда базовые станции расположены на пунктах геодезической сети. Поддерживается формирование схемы без заполнения в диалоге сведений о базовой станции. На схеме создаются линии направлений «базовая станция – объект». Точки, не имеющие собственного названия, теперь на схеме обозначаются как новые.

В режиме «Создать объекты из файла XML» доработано чтение выписки на лесной квартал из Государственного лесного реестра (ГЛР). Исправлен порядок разделов, содержащих ссылки на пространственные имена. Реализована поддержка создания карты в местной системе координат. Для этого используются файл параметров МСК и файл соответствия МСК. Настройку файла соответствия можно выполнить в диалоге режима «Чтение КПТ и обновление карты» или в любом текстовом редакторе. Программа использует код или наименование МСК, указанные в XML-файле выписке из ГЛР, для поиска строки в файле соответствия. Для найденной строки определяет наименование МСК в файле параметров и устанавливает эти параметры в паспорт карты. Новая реализация позволяет как создавать карты на каждую выписку в отдельности, так и обновлять одну общую карту.

Доработана задача «Кадастровые документы». В диалоге режима «Чтение КПТ и обновление карты» добавлены поля «Файл параметров систем отсчета» и «Файл соответствия». Оптимизирован порядок создания временных карт для исходных XML-файлов. Ранее создавалась карта на каждую МСК, указанную в файле соответствия. Теперь создаются только карты, наименования МСК которых встретились при чтении XML-файлов ЕГРН. Для XML-файлов без пространственных данных сведения о наименовании МСК отсутствуют. Для нанесения условных объектов из таких файлов создается карта с типом «Крупномасштабный план». Обновлен режим «База кадастровых работ», в части ведения сведений о геодезических пунктах. Добавлена кнопка «Сохранить геопункты в CSV-файл». Сохранение данных производится с учетом установленного фильтра в диалоге на вкладке «Геопункты». При загрузке пунктов геодезической сети из CSV добавлен анализ формата строки данных для автоматического чтения информации о геодезических пунктах в сокращенном и полном составе полей исходных данных.

В режимах «Создание схемы объекта и заполнение отчета» и «Заполнение отчета для объекта» добавлена возможность вставки в отчет сведений, описываемых в паспорте карты или классификаторе. В задаче «Схема расположения участка на кадастровом плане» реализовано формирование XML по схеме SchemaParcels_V03. В режиме «База данных кадастровых работ» при экспорте сведений о геодезических пунктах в формат CSV добавлен анализ платформы для автоматического выбора кодировки файла. Доработан диалог «Формирование отчета» так, чтобы параллельно с открытым диалогом можно было выполнять действия с объектами карты. В режимах «Расчет пересечения объектов», «Просмотр пересечения объектов» и «Контроль пересечения объектов» добавлена обработка списков с ГИС Сервера. В задаче «Информация из государственного кадастра недвижимости» уточнен состав атрибутов кадастровых объектов в соответствии с данными геопортала «Национальная система пространственных данных». Доработан режим «Чтение карты-плана территории и нанесение на карту» для получения сведений о частях помещений. Добавлено чтение данных узла «Сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и сохранение сведений в несколько семантик объекта.

Разработан новый режим «Профиль трассы». Он интегрирует возможности диалогов «Построение профиля линейного сооружения» и «Построение профиля трассы». Обновленный режим позволяет выполнять построение профиля различных видов линейных сооружений (автомобильная дорога, железнодорожный путь, линия электропередач, трубопровод и другие). В зависимости от типа линейного сооружения на схему профиля наносятся дополнительные элементы оформления: пикетаж, углы, расстояния, сведения о кривых и прямых и другие. Расширены средства управления внешним видом схемы. Появилась возможность деления схемы на печатные страницы и вставки в оформляемые страницы подготовленных штампов (основные надписи документа) и утверждающих подписей. Реализовано построение профиля в случае частичного или полного отсутствия матрицы высот (при наличии 3D-координат у объекта), в случае отсутствия 3D-координаты – формирование прямой линии с созданием всех возможных таблиц оформления. Добавлена проверка выхода за границы трассы при формировании таблицы кривых. Реализовано сохранение в файл настроек профиля информации для инициализации диалога печати.

В состав системы включен новый диалог печати, предназначенный для комплексной подготовки картографических материалов к выводу. Диалог обеспечивает выбор области печати, установку требуемого масштаба, настройку постраничного размещения листов и параметров вывода на печать, а также формирование файлов PDF и PostScript. Поддерживаются расширенные режимы цветового представления, включая RGB, CMYK и цветоделение, что позволяет использовать новый инструмент как для оперативной печати рабочих материалов, так и для подготовки картографической продукции к полиграфическому изданию. Реализация единого диалога печати повышает удобство работы, сокращает время настройки параметров вывода и расширяет возможности подготовки материалов для публикации и тиражирования.

Добавлена поддержка геопорталов с тайлами в формате pbf/gpkg, которые содержат векторную информацию, семантику (атрибуты) и метаданные на различные уровни масштабов отображения. Для слоев с таких геопорталов создается мультимасштабная карта. Задача в автоматическом режиме присваивает стили в виде графических примитивов для каждого типа объектов. Векторные карты могут открываться в одном проекте с векторными картами, данными ДЗЗ, базами данных и геопорталами, работающими по другим протоколам.

При редактировании объектов векторных карт в режимах «Создание объектов», «Создание по типу», «Редактирование точки», «Доцифровка линейного объекта» для операции «Захват точки контура» добавлена возможность позиционирования в центре отрезка. При захвате узла контура на экране появляется квадратный маркер, при захвате центра – маркер в виде ромба. Данный способ упрощает размещение точечных и векторных знаков на контуре другого объекта. Доработана сшивка площадных объектов. Перед сшивкой выполняется автоматическая подготовка контуров: удаление двойных точек и согласование соседних отрезков контуров с учетом расположения начальных точек внешних контуров относительно контуров присоединяемого объекта. Данная процедура позволяет повысить надежность выполнения сшивки объектов, имеющих наложение по площади.

В новой версии доработан механизм формирования и отображения подписей векторных знаков. Подпись может содержать постоянный текст или формироваться по семантическим характеристикам объекта с использованием ссылок на соответствующие семантики. Реализована возможность задания альтернативных семантик, применяемых при отсутствии основного значения. Расширены средства настройки формата подписи при отображении единиц измерения. Также обеспечена поддержка выборки отдельных атрибутов из составных семантик, включая получение значений из повторяющихся семантических характеристик. Внесенные изменения обеспечивают повышение гибкости настройки подписей векторных знаков и расширяют возможности формирования отображаемых данных в зависимости от состава семантических характеристик объекта.

В состав редактора классификатора включен режим редактирования шрифтов, предназначенный для настройки параметров шрифтового оформления, используемых при создании и сопровождении цифровых классификаторов. Инструмент позволяет задавать основные характеристики шрифта, включая пользовательское название и высоту, обеспечивая централизованное ведение набора шрифтов классификатора и упрощая их последующее применение при настройке отображения картографических объектов.

ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

