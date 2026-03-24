«М.Видео» объявила о старте продаж Huawei MateBook GT 14

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте продаж на ноутбук Huawei MateBook GT 14. Модель оснащена OLED-дисплеем с широким цветовым охватом, систему охлаждения для работы под высокой нагрузкой и тонкий алюминиевый корпус.

Huawei MateBook GT 14 выполнен из алюминиевого сплава. Вес устройства составляет 1,49 кг, толщина — 15,3 мм. Модель представлена в космическом сером цвете и оснащена 32 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Порты USB-A и HDMI расположены на задней панели устройства, а интерфейсы USB-C и слот для SD-карт — по бокам корпуса, что позволяет сохранить компактный форм-фактор.

Huawei MateBook GT 14 получил процессоры Intel Core Ultra 7 и Ultra 5 серии первого поколения. Расчётная тепловая мощность процессора (TDP) составляет до 75 Вт в стандартном режиме и достигает 115 Вт в режиме «Турбо».

Huawei MateBook GT 14 оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и широким цветовым охватом. Частота обновления экрана достигает 144 Гц, а пиковая яркость — до 1000 нит.

Эффективную работу устройства при высокой нагрузке обеспечивает система охлаждения с двумя вентиляторами в форме Акульего плавника (Shark Fin), прямоточной конструкцией отвода воздуха и графеновыми элементами теплопроводности. Такая конструкция способствует быстрому отводу тепла и поддерживает производительность.

Ноутбук оснащен батареей 70 Вт*ч, которая обеспечивает до 15 часов автономной работы устройства без подзарядки и позволяет выполнять задачи в течение дня.

Huawei MateBook GT 14 оснащён высокоэффективной антенной Huawei с трёхмерной конструкцией, которая обеспечивает стабильное беспроводное соединение даже на увеличенном расстоянии.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Huawei MateBook GT 14 (U7/1Т/32ГБ) — 119999 руб.; Huawei MateBook GT 14 (U5/1Т/32ГБ) —109999 руб.; Huawei MateBook GT 14 (U5/1Т/16 ГБ) — 99999 руб.