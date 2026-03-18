Solar webProxy получил «прописку» Белоруссии— локальный бизнес получает ту же защиту трафика, что и российские компании

«Солар» расширяет возможности Solar webProxy для белорусских клиентов благодаря обновленному подходу к сертификации в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Белоруссии (ОАЦ РБ). Теперь каждая последующая версия продукта автоматически подтверждается регулятором. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Благодаря этому белорусские клиенты из госсектора, финансового рынка и объектов КИИ получают новые возможности SWG-системы «Солара» сразу после выхода очередного релиза — наравне с российскими компаниями.

Спрос на такую защиту сетевого трафика растет на фоне активного внедрения ИИ-сервисов в белорусских компаниях. По данным исследования Office Life, каждая пятая компания (21%) уже использует нейросети в бизнес-процессах. Еще 13% респондентов планируют сделать это в ближайшее время. Сотрудники используют ИИ для маркетинга, аналитики, обучения и обслуживания клиентов, стремясь к большей эффективности.

В то же время белорусские организации осознают связь между цифровизацией процессов и вопросами кибербезопасности. Согласно опросу исследовательского центра rabota.by, в 2025 г. 31% респондентов называют утечку данных главной угрозой при использовании ИИ.

Эти данные подтверждаются аналитикой ГК «Солар»: только за 2025 г. объем корпоративных данных, которые сотрудники отправляют в публичные ИИ-сервисы (такие как ChatGPT и Gemini), вырос в 30 раз. Исходные коды, финансовые отчеты и стратегические документы загружаются в публичные нейросети для ускорения рутинных процессов. Грань между рабочим инструментом и каналом утечки стирается незаметно, потому что такая информация навсегда покидает безопасный контур компании. Она может быть использована для дообучения моделей или перехвачена злоумышленниками.

При этом 60% компаний не контролируют использование сотрудниками публичных LLM-моделей. Таким образом, публичные ИИ-сервисы превращаются в самостоятельный вектор атак и масштабный канал утечки корпоративной информации.

Для противодействия подобным угрозам предназначена SWG-система Solar webProxy. которая контролирует веб-трафик, защищает от фишинга и управляет доступом сотрудников к ИИ-сервисам. С ее помощью клиенты могут гибко настраивать политики: например, разрешать доступ к публичным нейросетям отдельной группе сотрудников, но и блокировать загрузку файлов с ИИ-фишингом или отправку определенных типов конфиденциальной информации.

Благодаря новой схеме сертификации в ОАЦ РБ все эти возможности теперь доступны белорусским компаниям без задержек. Принципиальное отличие от прежнего подхода состоит в том, что ранее требовалась сертификация каждой отдельной версии, что создавало временной разрыв между выходом новых функций и их легальным использованием. Теперь все последующие обновления и новые функции SWG-системы «Солара» будут получать автоматическое подтверждение соответствия требованиям по информационной безопасности.

В первую очередь это актуально для государственных и финансовых организаций, а также объектов критической инфраструктуры республики. Они получают мгновенный доступ к современным технологиям защиты: собственной регулярно обновляемой базе категоризации webCAT, данным об угрозах от центра киберразведки (Solar TI Feeds) и функции контроля использования ИИ-сервисов, включая ChatGPT и Gemini.

«Обновленный подход к сертификации подтверждает долгосрочные планы «Солар» на рынке Республики Беларусь. Для наших клиентов это означает доступ к защите от актуальных угроз без ожидания очередного сертификационного цикла. Мы рассматриваем это как новый стандарт технологической и регуляторной гигиены», — сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Полученный сертификат подтверждает соответствие Solar webProxy требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY и позволяет использовать продукт в автоматизированных системах 2 и 3 класса защищенности. Solar webProxy стала третьим решением в портфеле «Солар», сертифицированном Белоруссии— наряду с IDM-системой Solar inRights и DLP-платформой Solar Dozor. Совместно эти продукты позволяют выстраивать комплексную эшелонированную систему защиты информации на базе доверенных отечественных технологий.