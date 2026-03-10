Разделы

ПО Инвестиции и M&A
|

Основатель TravelLine Александр Галочкин стал совладельцем платформы для автоматизации фитнес-услуг «Фитбейс»

Основатель TravelLine Александр Галочкин выкупил долю предыдущих инвесторов стартапа – топ-менеджеров девелоперской компании Glorax. Общая сумма сделки не раскрывается, инвестиции в развитие компании (cash-in) составили 60 млн руб. на два года. В 2026 г. «Фитбейс» планирует удвоить выручку до 300 млн руб. и запустить новые продукты для трендовых направлений фитнес-индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс».

Василий Суворов, основатель «Фитбейс», запустил стартап в 2018 г. В качестве штатного сотрудника Glorax он вместе с командой разрабатывал сервис для автоматизации фитнес-объектов. Однако необходимость в решении отпала, и Василий предложил вывести ее на рынок как самостоятельный продукт. Так, работодатель стал инвестором стартапа своего сотрудника и помог привлечь дополнительные инвестиции от других топ-менеджеров компании. В счет интеллектуального вклада в разработку Василий получил долю 25% в новой компании и начал завоевывать рынок. В 2022 г. стартап выиграл грант в 20 млн руб. от Фонда содействия инновациям на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии.

За семь лет команда создала экосистему сервисов, которая позволяет управлять клубами и студиями любого формата. В портфеле продуктов – система учета клиентов и CRM, мобильные приложения для клиентов и тренеров, виджеты онлайн-расписания и записи на тренировку, сервисы автоматизации маркетинга и управления персоналом, собственный омниканальный чат, интегрированный с популярными мессенджерами. Сейчас платформой пользуются более 1,7 тыс. объектов в России и СНГ. По итогам 2025 г. общая выручка «Фитбейс» по всем странам выросла в 1,5 раза до 141 млн руб. (95 млн в 2024 г. и 66 млн в 2023 г.).

В декабре 2025 г. завершена сделка, в ходе которой Александр Галочкин выкупил 75% «Фитбейс» у бизнес-ангелов из Glorax. Доля Василия Суворова увеличилась до 42%, технический директор Павел Пижанков и директор по развитию бизнеса Анастасия Гулянина получили по 2,5%. Доля в 53% принадлежит Александру Галочкину. Управление продуктом и стратегия остается за командой «Фитбейс». В рамках сделки компания получила инвестиции на развитие в сумме 60 млн руб. на два года. Средства пойдут на масштабирование и запуск новых направлений, связанных с автоматизацией современных направлений фитнеса.

Цель на 2026 г. – рост бизнеса в два раза, до 300 млн руб. Стратегия компании включает четыре приоритетных направления. Прежде всего, «Фитбейс» планирует развивать клиентский опыт использования фитнеса по подписке. Так, уже интегрирована система рекуррентных платежей. Второе направление – автоматизация работы залов без персонала, где весь сервисный цикл от продажи абонемента до доступа и онбординга клиента полностью автономен. Третьим фокусом станет развитие инструментов для управления падел-клубами – самого быстрорастущего сегмента среди ракеточных видов спорта. И, наконец, компания усилит продукты для сетей фитнес-студий, школ танцев, йоги, пилатеса и единоборств, предлагая централизованный контур управления и продвинутую аналитику для сетевых проектов.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

«Наша цель – стать технологическим лидером фитнес-индустрии, помогая всем видам спортивных объектов – от крупнейших сетей до небольших студий – внедрять новаторские продукты для управления бизнесом и клиентским опытом. Теперь у нас есть для этого всё: сильная команда, зрелый продукт, опыт создателя успешных проектов и ресурсы», – сказал Василий Суворов, основатель «Фитбейс».

«Для меня в любом бизнесе приоритетом всегда были люди – клиенты и команда, и в этом наши ценности с «Фитбейс» совпадают. Это вызов – попробовать себя в сфере, не связанной с хоспиталити, где я работаю уже восемнадцатый год. В этом чувствуется настоящий стартаперский драйв. Я вижу отличные перспективы у команды «Фитбейс» и готов делиться своим опытом», – сказал Александр Галочкин, основатель TravelLine.

В ближайшие пять лет «Фитбейс» планирует увеличить клиентскую базу до 7 тыс. фитнес-объектов в России, Казахстане и Узбекистане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков инфраструктуры дата-центров

В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи

На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%

В России начнут производить особо чистую химию для микроэлектроники

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/