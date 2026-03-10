Основатель TravelLine Александр Галочкин стал совладельцем платформы для автоматизации фитнес-услуг «Фитбейс»

Основатель TravelLine Александр Галочкин выкупил долю предыдущих инвесторов стартапа – топ-менеджеров девелоперской компании Glorax. Общая сумма сделки не раскрывается, инвестиции в развитие компании (cash-in) составили 60 млн руб. на два года. В 2026 г. «Фитбейс» планирует удвоить выручку до 300 млн руб. и запустить новые продукты для трендовых направлений фитнес-индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс».

Василий Суворов, основатель «Фитбейс», запустил стартап в 2018 г. В качестве штатного сотрудника Glorax он вместе с командой разрабатывал сервис для автоматизации фитнес-объектов. Однако необходимость в решении отпала, и Василий предложил вывести ее на рынок как самостоятельный продукт. Так, работодатель стал инвестором стартапа своего сотрудника и помог привлечь дополнительные инвестиции от других топ-менеджеров компании. В счет интеллектуального вклада в разработку Василий получил долю 25% в новой компании и начал завоевывать рынок. В 2022 г. стартап выиграл грант в 20 млн руб. от Фонда содействия инновациям на разработку системы искусственного интеллекта для фитнес-индустрии.

За семь лет команда создала экосистему сервисов, которая позволяет управлять клубами и студиями любого формата. В портфеле продуктов – система учета клиентов и CRM, мобильные приложения для клиентов и тренеров, виджеты онлайн-расписания и записи на тренировку, сервисы автоматизации маркетинга и управления персоналом, собственный омниканальный чат, интегрированный с популярными мессенджерами. Сейчас платформой пользуются более 1,7 тыс. объектов в России и СНГ. По итогам 2025 г. общая выручка «Фитбейс» по всем странам выросла в 1,5 раза до 141 млн руб. (95 млн в 2024 г. и 66 млн в 2023 г.).

В декабре 2025 г. завершена сделка, в ходе которой Александр Галочкин выкупил 75% «Фитбейс» у бизнес-ангелов из Glorax. Доля Василия Суворова увеличилась до 42%, технический директор Павел Пижанков и директор по развитию бизнеса Анастасия Гулянина получили по 2,5%. Доля в 53% принадлежит Александру Галочкину. Управление продуктом и стратегия остается за командой «Фитбейс». В рамках сделки компания получила инвестиции на развитие в сумме 60 млн руб. на два года. Средства пойдут на масштабирование и запуск новых направлений, связанных с автоматизацией современных направлений фитнеса.

Цель на 2026 г. – рост бизнеса в два раза, до 300 млн руб. Стратегия компании включает четыре приоритетных направления. Прежде всего, «Фитбейс» планирует развивать клиентский опыт использования фитнеса по подписке. Так, уже интегрирована система рекуррентных платежей. Второе направление – автоматизация работы залов без персонала, где весь сервисный цикл от продажи абонемента до доступа и онбординга клиента полностью автономен. Третьим фокусом станет развитие инструментов для управления падел-клубами – самого быстрорастущего сегмента среди ракеточных видов спорта. И, наконец, компания усилит продукты для сетей фитнес-студий, школ танцев, йоги, пилатеса и единоборств, предлагая централизованный контур управления и продвинутую аналитику для сетевых проектов.

«Наша цель – стать технологическим лидером фитнес-индустрии, помогая всем видам спортивных объектов – от крупнейших сетей до небольших студий – внедрять новаторские продукты для управления бизнесом и клиентским опытом. Теперь у нас есть для этого всё: сильная команда, зрелый продукт, опыт создателя успешных проектов и ресурсы», – сказал Василий Суворов, основатель «Фитбейс».

«Для меня в любом бизнесе приоритетом всегда были люди – клиенты и команда, и в этом наши ценности с «Фитбейс» совпадают. Это вызов – попробовать себя в сфере, не связанной с хоспиталити, где я работаю уже восемнадцатый год. В этом чувствуется настоящий стартаперский драйв. Я вижу отличные перспективы у команды «Фитбейс» и готов делиться своим опытом», – сказал Александр Галочкин, основатель TravelLine.

В ближайшие пять лет «Фитбейс» планирует увеличить клиентскую базу до 7 тыс. фитнес-объектов в России, Казахстане и Узбекистане.