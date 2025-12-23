Технологии искусственного интеллекта используют 6% организаций в России

В 2024 г. технологии искусственного интеллекта использовали 6%, или каждая 17-я организация из бизнеса и госсектора — подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Среди организаций, применяющих ИИ в своей деятельности, затраты на внедрение и использование соответствующих технологий составили в среднем 6 млн руб. на одно юрлицо. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наибольшие вложения в ИИ были зафиксированы в сферах финансов и страхования (в среднем 55,7 млн руб. на одну организацию), добычи полезных ископаемых (17,2 млн руб.), образования (12,1 млн руб.), информации и связи (8,1 млн руб.), государственного управления и социального обеспечения (6,5 млн руб.), обрабатывающей промышленности (5,8 млн руб.), транспортировки и хранения (2,9 млн руб.), гостинично-ресторанном бизнесе 2,8 млн руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (2,6 млн руб.), а также административной деятельности (2,4 млн руб.).

Самые высокие затраты на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта наблюдались в Москве (43,2 млн руб. в пересчете на одну организацию-пользователя ИИ), Санкт-Петербурге (15,7 млн руб.), Тюменской области (4,6 млн руб.), Самарской области (3,8 млн руб.), Забайкальском крае (3,7 млн руб.), Калининградской области (2,9 млн руб.), Белгородской области (2,5 млн руб.), Московской области (2,4 млн руб.), Костромской области (2,3 млн руб.) и Сахалинской области (2 млн руб.).

Внедрение в сферах

Расчеты выполнены на основе данных Росстата по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг». Это обследование Росстат проводит ежегодно; оно охватывает почти все средние и крупные организации страны — как частные, так и государственные и муниципальные. В 2024 г. в выборку вошло свыше 260 тыс. субъектов.

Из обследования исключаются организации исправительно-пенитенциарной системы, структуры, отвечающие за общественный порядок и безопасность, образовательные учреждения ниже уровня высшего образования, а также ряд предприятий, предоставляющих бытовые и персональные услуги (например, прачечные, химчистки, сауны, парикмахерские и т. п.).

В 2024 г. технологии искусственного интеллекта использовали 5,8% российских коммерческих предприятий и государственных учреждений, то есть каждая 17-я организация. При этом уровень внедрения ИИ заметно различается по отраслям. Наибольшая концентрация организаций, применяющих технологии ИИ, наблюдается в оптовой и розничной торговле — 13,3%. Несколько менее глубоко технологии ИИ проникли в сферы образования (11,9%), информации и связи (10,7%), финансов и страхования (7,9%), а также транспортировки и хранения (5,9%).

В то же время в ряде отраслей использование ИИ остается крайне ограниченным. Так, весьма сдержанный спрос на искусственный интеллект наблюдается в государственном управлении и социальном обеспечении (2%), сфере культуры, спорта и развлечений (2,3%), ресторанно-гостиничном бизнесе (2,3%), а также сфере операций с недвижимостью и сельском хозяйстве (по 2,5%).

ИИ за рубли

В 2024 г. суммарные затраты крупных и средних организаций на внедрение и использование технологии искусственного интеллекта составили 90,3 млрд руб., причем около 90% расходов было сосредоточено в пяти отраслях. Наибольший удельный вес пришелся на финансово-страховой сектор — 62,9%, или 56,8 млрд руб. Значительные вложения в ИИ фиксировались также в сферах информации и связи (12,6%, или 11,4 млрд руб.), государственного управления и соцобеспечения (6,7%, или 6 млрд руб.), обрабатывающей промышленности (4,6%, или 4,1 млрд руб.), а также образования (3,1%, или 2,8 млрд руб.). На все остальные отрасли пришлось лишь 10,2% совокупных затрат на ИИ.

Среднеотраслевые расходы

В пересчете на одно предприятие, внедрившее технологии искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы, лидером по объему затрат на в 2024 году стала также финансово-страховая сфера: в среднем организации этого сегмента вложили по 55,7 млн руб. Существенно уступают им, но также демонстрируют высокий уровень ИИ-активности предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, где средние расходы составляют 17,2 млн руб. на юрлицо, а также учреждения образования с показателем 12,1 млн руб. На четвертой позиции находятся компании информационно-коммуникационного сектора (в среднем 8,1 млн руб.), далее — структуры государственного управления и социального обеспечения, где вложения составляют 6,5 млн руб. на одну организацию-пользователя ИИ.

Шестое место заняли обрабатывающие производства, которые тратили на ИИ в среднем 5,8 млн руб. Однако в отдельных подотраслях уровень вложений существенно выше: например, производители кокса и нефтепродуктов в среднем тратят 121,4 млн руб., а производители химических веществ — 9,8 млн руб.

В десятку лидеров также вошли предприятия в сфере транспортировки и хранения (2,9 млн руб.), гостинично-ресторанный бизнес (2,8 млн руб.), компании, работающие в области профессиональной, научной и технической деятельности (2,6 млн руб.; сюда входят юриспруденция, бухучет, консалтинг, проектирование, исследования и реклама), а также предприятия в сфере административной деятельности (2,4 млн руб.).

«Сегодня рынок ИИ-технологий для бизнеса в значительной мере поляризован. С одной стороны — массовые и недорогие решения, например, популярные чат-боты, справляющиеся лишь с ограниченным кругом прикладных задач и практически неприменимые для глубокой автоматизации бизнес-процессов. С другой — решения, разрабатываемые на заказ или существенно кастомизируемые под конкретные компании и задачи. Решения второго типа действительно могут закрывать потребности бизнеса, но требуют значительных инвестиций и доступны далеко не всем игрокам рынка. Однако даже в этом сегменте эффективность остается неоднородной — на практике измеримый экономический эффект дают не более четверти внедрений. Ключевая проблема заключается в отсутствии развитого «среднего сегмента» — стандартизированных решений, которые были бы ориентированы на реальные бизнес-задачи и при этом имели бы адекватную стоимость. Существенные изменения на рынке ИИ начнутся тогда, когда появится эта «средняя прослойка» — сравнительно недорогие, тиражируемые решения, которые можно будет использовать для типовых, но критичных для бизнеса задач», — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Территории с умом

Наибольшие вложения в технологии искусственного интеллекта среди российских регионов пришлись на Москву — 69,86 млрд руб., при этом удельный вес столицы составил 77,4% от общестрановых инвестиций. Организации Санкт-Петербурга вложили 8,2 млрд руб. (9% общероссийского объема), на третьем месте находится Московская область — 2,8 млрд руб. (3,1%). Далее следуют Самарская область (1,5 млрд руб., или 1,7%), Тюменская область (796,6 млн руб., или 0,9%), Нижегородская область (527,7 млн руб., или 0,6%), Белгородская область (489 млн руб., или 0,5%), Краснодарский край (426,1 млн руб., или 0,5%), Владимирская область (420,9 млн руб., или 0,5%) и Калининградская область (367,7 млн руб., или 0,4%).

В среднем на юрлицо

Самые крупные вложения в расчете на одно юрлицо, использующее ИИ, ожидаемо пришлись на Москву — 43,2 млн руб. Существенно меньшие суммы направляли на эти цели организации Санкт-Петербурга — средний показатель составил 15,7 млн руб. В список регионов с относительно высокими средними расходами на ИИ также вошли Тюменская область (4,6 млн руб.), Самарская область (3,8 млн руб.), Забайкальский край (3,7 млн руб.), Калининградская область (2,9 млн руб.), Белгородская область (2,5 млн руб.), Московская область (2,4 млн руб.), Костромская область (2,3 млн руб.) и Сахалинская область (2 млн руб.).

Меньше всего на технологии ИИ тратили организации в Республике Коми — в среднем лишь порядка 3,5 тыс. руб. на одно применяющее их юрлицо. Несколько выше показатели в Новгородской области, где средние вложения составили 25,7 тыс. руб., Калмыкии (31,7 тыс. руб.), Ивановской области (37 тыс. руб.) а также в Омской области (38,3 тыс. руб.). Далее следуют организации Брянской области, которые тратили на ИИ в среднем 61,1 тыс. руб. и Кировской области (61,4 тыс. руб.). Схожий уровень расходов отмечается в Карелии (64,4 тыс. руб.), Северной Осетии (65 тыс. руб.) и Адыгее (66,2 тыс. руб.) .

Технологии на службе

Обработка визуальных данных, включая компьютерное зрение, остается самым массовым направлением применения интеллектуальных алгоритмов. Такие решения используют 66,3% организаций, работающих с ИИ. Технологии позволяют распознавать объекты на изображениях и видео, анализировать сцены, отслеживать движение и автоматически интерпретировать визуальные данные. На практике это применяется в промышленном контроле качества, системах безопасности, логистике, розничных сетях и медицине.

Интеллектуальная поддержка принятия решений и управления используется 50,2% организаций, внедривших ИИ. Это системы, которые прогнозируют различные сценарии, оптимизируют процессы, рекомендуют действия либо полностью автоматизируют управление отдельными объектами и операциями. Такие решения находят применение в производстве, логистике, финансовом секторе и управлении ресурсами.

Обработка звуковых данных, включая распознавание и синтез речи, востребована у 35,7% предприятий, работающих с ИИ. Эти технологии переводят голос и другие звуковые сигналы в машиночитаемый формат, идентифицируют говорящих, позволяют автоматизировать голосовое обслуживание. Такие технологии обычно используют в контакт-центрах, голосовых ассистентах, сервисах мониторинга и аналитики аудиопотоков.

Обработка текста — еще одно крупное направление, которым пользуются 35,6% организаций, применяющих ИИ. Такие решения извлекают информацию из документов, переводят тексты, анализируют смысл и могут генерировать новые материалы. Наиболее распространенные сценарии — автоматизация документооборота, клиентских коммуникаций, поиск и структурирование данных, а также работа с многоязычными материалами.

Технологии повышения эффективности искусственного интеллекта применяют 21,8% предприятий, использующих ИИ. Речь идет о многофункциональных алгоритмах и инструментах, которые ускоряют обучение моделей, улучшают качество обработки данных и повышают точность ИИ-систем. Чаще всего такие технологии используются в компаниях, развивающих собственные решения или работающих с большими массивами данных.

Бизнес-процессы в фокусе

Российские бизнес и госсектор применяют технологии искусственного интеллекта в самых разных областях операционной деятельности. Наиболее активно ИИ внедряется в маркетинг, производство и работу с персоналом — эти направления формируют ядро практического спроса на интеллектуальные решения.

Маркетинг и продажи остаются ключевым драйвером внедрения: более половины организаций-пользователей ИИ (51,6%) применяют цифровые инструменты именно здесь. Основные сценарии — автоматизация клиентского сервиса с помощью чат-ботов, персонализация предложений, сегментация аудитории и генерация контента. Для большинства организаций это точка с максимальной окупаемостью ИИ: технологии напрямую влияют на рост продаж, повышение конверсии и снижение стоимости коммуникаций.

Почти такая же доля компаний (50,6%) используют технологии ИИ в производстве или оказании услуг. Искусственный интеллект, таким образом, постепенно становится частью операционной инфраструктуры: применяется предиктивное обслуживание оборудования, автоматизированный контроль качества на основе компьютерного зрения и адаптивные системы управления роботами.

Управление персоналом также входит в тройку наиболее распространенных направлений применения (50,5%). Здесь ИИ используется для автоматизации подбора сотрудников, оценки производительности, анализа компетенций и поддержки сотрудников через голосовые и текстовые ассистенты.

Довольно заметно также распространение ИИ в бизнес-процессах, связанных с управлением организацией (22,5%). Компании внедряют инструменты автоматической расшифровки совещаний, подготовки документов, машинного перевода и цифровых помощников, а также используют рекомендательные системы в закупочной деятельности.

Чуть более точечно технологии искусственного интеллекта применяются в блоке обеспечения безопасности (18,2% среди организаций-пользователей ИИ-технологий). Наибольший спрос связан с биометрическим контролем доступа, видеоаналитикой на производственных площадках и интеллектуальными системами кибербезопасности.

Логистика и транспорт остаются наименее распространенной сферой внедрения ИИ (14,7% среди организаций-пользователей). Здесь ИИ применяется в ограниченном количестве технологически сложных сценариев: оптимизация маршрутов, управление запасами и автоматизация складских операций, таких как сортировка, упаковка, перемещение товаров, включая использование автономных роботов.