Зарядите своё путешествие по Тейвату: UGREEN запускает совместную коллекцию зарядных устройств с Genshin Impact

UGREEN, ведущий инноватор в потребительской электронике, объединяется с Genshin Impact для запуска эксклюзивной коллекции зарядных устройств, дебютирующей 25 марта в 14 странах. Линейка «Зарядись и играй» включает четыре устройства: портативный аккумулятор 20 000 мАч с быстрой зарядкой, нейлоновый кабель 100 Вт, портативное зарядное устройство 65 Вт с GaN и беспроводное зарядное устройство Qi2 MagSafe. Каждый продукт имеет уникальный дизайн, вдохновленный Киничем — охотником на заврианов из Натлана.

UGREEN Nexode Power Bank версия Genshin Impact (7590.00 ₽) – идеальный спутник для мобильных игр и путешествий. Его емкость 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт для ноутбуков, телефонов и планшетов. Двойной выход 130 Вт позволяет заряжать два устройства одновременно, а TFT-дисплей показывает данные о заряде в реальном времени, чтобы игроки не оказались с разряженной батареей в самый неожиданный момент. На внешней стороне устройства изображен Кинич, а пиксельная анимация с Кухул Ахавом, спутником Кинича, приветствует игрока при включении устройства. GaN-зарядка 65W с двумя USB-C и USB-A портами компактно помещается в карман. Чип GaNInfinity™ гарантирует безопасность и эффективный теплоотвод.

Компактное и мощное UGREEN Nexode зарядное устройство версия Genshin Impact (2990.00 ₽) обеспечивает быструю зарядку до 65 Вт, идеально подходя для зарядки ноутбуков и мобильных игровых устройств. С двумя портами USB-C и одним USB-A портом оно может заряжать до трех устройств одновременно, а компактный дизайн позволяет легко носить его в кармане. Кроме того, чип GaNInfinity™ обеспечивает высокую эффективность и мощное температурное управление. Кабель USB-C 100W с нейлоновой оплёткой и силиконовым держателем сочетает скорость и долговечность.

UGREEN MagFlow беспроводное зарядное устройство версия Genshin Impact (4990.00 ₽) – это универсальное беспроводное зарядное устройство с дизайном 2-в-1 и поддержкой быстрой зарядки Qi2 15 Вт. Оно сочетает магнитную подставку, док-станцию для наушников и дополнительный порт USB-C для зарядки умных часов, в удобном для путешествий формате.

Нейлоновый кабель UGREEN Кабель USB-C на USB-C версия Genshin Impact (990.00 ₽) поддерживает сверхбыструю зарядку до 100 Вт и передачу данных на скорости 480 Мбит/с, обеспечивая долговечность и прочность. Силиконовый кабельный ремешок с изображением Кухул Ахава добавляет элемент веселья в процесс зарядки.

Цены и доступность

Для российского рынка данная серия продуктов станет доступна уже сегодня на ozon.ru, market.yandex.ru, wildberries.ru, doctorhead.ru и в офлайн-магазинах Dr.Head.

UGREEN подготовил эксклюзивный коллекционный бокс и мерч Genshin Impact для участников. Игроки могут принять участие в мероприятиях на сайте UGREEN и в соцсетях, чтобы выиграть ценные призы. Мероприятие будет проводиться до мая.