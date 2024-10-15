«Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик» — самый доступный телевизор среди «ТВ Станций» с полноценным голосовым управлением

«ТВ Станция Бейсик» поступила в продажу. Как и старшие модели в ряду «ТВ Станций» «Яндекса», телевизор работает на операционной системе YaOS X и объединяет в себе функции умной колонки и смарт-ТВ. Теперь полноценное голосовое управление, функции виртуального ассистента «Алисы» на YandexGPT, персональные рекомендации и поиск любого контента в интернете можно получить в телевизоре «Яндекса» по более доступной цене. «ТВ Станция Бейсик» представлена сразу в четырех диагоналях: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Стоимость начинается от 34 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

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«ТВ Станция Бейсик» имеет разрешение Ultra-HD (4К) и яркость экрана до 400 кд/м², а также поддерживает технологию HDR10. В новой модели используется технология подсветки экрана KSF LED в сочетании с авторской настройкой изображения инженерами «Яндекса». Чтобы обеспечить максимально точную цветопередачу, новые «ТВ Станции» проходят индивидуальную калибровку баланса белого на производственной линии. Такой подход позволяет получить изображение, сопоставимое по качеству с телевизорами в более высоком ценовом сегменте.

Яндекс «Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик»

Звук

Как и другие модели «ТВ Станций», «ТВ Станция Бейсик» оснащена блоком микрофонов Farfield и широкополосными динамиками. Всего в корпус встроены два динамика мощностью от 20 до 30 Вт в зависимости от размера устройства. Качество звука и аудионастройки в «ТВ Станциях» обеспечивает команда инженеров, которая уже несколько лет разрабатывает акустику для умных колонок «Яндекса». Это позволяет телевизору качественно звучать в любом помещении.

YaOS X в «ТВ Станции Бейсик»

Владельцам «ТВ Станций Бейсик» доступны все те же функции, что и на старших моделях в ряду «ТВ Станций». Благодаря операционной системе YaOS X, устройством можно управлять голосом без пульта и осуществлять поиск любого контента по запросам к «Алисе». Фильмы и сериалы можно искать по всей библиотеке российских онлайн-кинотеатров, а видео в интернете — по всем популярным видеохостингам. Для этого «Алиса» использует «Поиск Яндекса» по видео, где проиндексированы более 6 млрд роликов на разных языках с нескольких миллионов сайтов, включая все популярные видеохостинги.

«Алиса» в «ТВ Станции Бейсик» работает на YandexGPT. Это означает, что виртуальный ассистент в телевизоре умеет объяснять сложные понятия, предлагать идеи и удерживать контекст беседы, рекомендовать персональный контент разным членам семьи, а также ставить музыку и таймеры, рассказывать про погоду и управлять умным домом. Телевизор выполняет все функции «Яндекс Станции», даже когда экран выключен.

Новые функции на всех «ТВ Станциях»

Помимо привычных возможностей «ТВ Станции», с выходом новой модели на всех телевизорах с YaOS X стал доступен ряд новых функций. Например, в телевизорах появилась персонализация по голосу. Каждый член семьи может создать себе аккаунт и познакомиться с помощью команды «Алиса, давай познакомимся». Так «Алиса» в «ТВ Станции» определит по голосу, кто именно к ней обращается. Это позволит эффективнее управлять рекомендациями контента и повысит удобство использования устройства сразу несколькими членами семьи. Например, команда «переключи на мой профиль» сработает и без уточнения конкретного аккаунта, а «поставь мою музыку» запустит композиции, которые предпочитает тот, кто взаимодействует с «Алисой».

Также появился режим караоке. Если при прослушивании музыки на «ТВ Станции» выбрать опцию «без вокала», голос артиста будет приглушен, и композиция продолжится без слов. В режиме караоке уже доступно почти 2,5 тысячи треков от 500 исполнителей, каталог будет непрерывно пополняться.

Кроме того, стала возможна трансляция экрана смартфона прямо на телевизор — пользователи могут смотреть любой фото- и видеоконтент на большом экране. Для этого необходимо установить на оба устройства партнерское приложение Eshare.

Еще пользователи впервые теперь могут осуществлять и принимать звонки между «ТВ Станцией», приложением «Дом с Алисой», а также другими «Станциями».