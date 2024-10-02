Smart Engines представил сверхлегкий ИИ для распознавания автомобильных номеров

Российский разработчик Smart Engines представил сверхлегкий ИИ для распознавания автомобильных номеров. Каскад микросетей позволяет распознавать неограниченное число номеров машин любой страны, снятых с любого ракурса и в любых условиях. Функциональность доступна в обновленной версии программного продукта Smart Code Engine 3.0.

«Легкость» нейросети достигается благодаря на шесть порядков меньшему числу используемых коэффициентов, чем в популярных в настоящее время моделях. Например, популярные языковые модели содержат в настоящее время десятки миллиардов коэффициентов. Тем временем наиболее компактная модель Smart Engines содержит около 40 тыс. параметров, а общее число параметров сетей каскада не превосходит миллион.

Важной особенностью технологии является ее полная независимость от контекста. Технология находит номера в любом окружении — непосредственно на автомобиле любой марки или производителя, в том числе грузовиках, прицепах, мотоциклах и других. Номера могут быть однострочные и двухстрочные, а также спецномера — полицейские, военные, дипломатические и такси. Система распознавания адаптирована для работы при плохой видимости, включая низкую освещенность, дождь, снег и другие погодные условия.

Программа доступна в виде SDK и легко интегрируется в ИТ-инфраструктуру заказчика, что делает решение удобным и надежным инструментом для самых разных областей. Технология будет полезна в автостраховании, паркинге, каршеринге, службах контроля за соблюдением ПДД и других сферах, связанных с автотранспортом.

«Команда Smart Engines постоянно работает над созданием новых методов ИИ, которые могли бы упростить рутинные операции и сделать жизнь людей более комфортной. Там, где раньше человеку приходилось вводить данные вручную, мы сделали автоматическое распознавание. Со стороны игроков финтех-рынка и, в частности, банков поступил запрос на создание решения для распознавания автомобильных номеров прямо с мобильного телефона. Это позволит ускорить и сделать более комфортным процесс оказания услуг для автомобилистов: им не придется вводить вручную данные номера автомобиля, если они захотят оплатить штраф или оформить ОСАГО», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Программное решение алгоритмически оптимизировано под любые платформы и может быть запущено в браузере, на сервере и любом устройстве, включая смартфоны и планшеты. Система Smart Engines основана на быстрой, компактной и точной модели глубокого обучения. В ходе распознавания используется только оперативная память устройства, данные не передаются на обработку в облачные сервисы или на внешние сервера, что гарантирует их полную конфиденциальность.