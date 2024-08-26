На российском рынке появилась новая система автоматизации клининга «ТронБарон»
На российском рынке появилась новая система автоматизации клининга «ТронБарон». Об этом CNews сообщили представители «ВебЦитрус».
Развивать и масштабировать бизнес без автоматизации всегда сложнее. Для этого требуется большое количество времени, средств, сил и ресурсов, которых зачастую просто не хватает. В добавок к этому бизнес продолжает использовать устаревшие методы контроля своего персонала и подрядчиков. Всем знакомые бумажки и сотни беспорядочных сообщений в мессенджерах не позволяют организовывать бизнес-процессы должным образом.
Клининговые, охранные, промышленные, управляющие компании, медицинские, фитнес, торговые и бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, отели, салоны красоты и рестораны все чаще применяют систему автоматизации, для того чтобы повысить качество работы и существенно оптимизировать затраты.
Помимо целей автоматизации процессов клининга, которые чаще всего выделяют руководители, последние обновления в облачных сервисах пошли дальше.
Система автоматизации клининга «ТронБарон» предлагает следующие функции.
Контролировать рабочее время. Приходы, уходы, опоздания на смену и выработка часов.
Планировать разовые и регламентные задачи с контролем присутствия в нужной локации помещения.
Мгновенно переводить задачи, чек-листы и прочие инструкции на любой язык: Английский, Испанский, Азербайджанский, Казахский, Киргизский, Таджикский, Узбекский.
Фото и видео отчеты, которые нельзя подделать или загрузить из галереи.
Организовывать контролируемые обходы помещений.
Формировать прозрачную отчетность в мобильном приложении менеджера по объекту или в личном кабинете.
Собирать обратную связь от внешних людей без использования приложения.
Перехватывать негативные отзывы и оставлять их внутри системы.
Помогать дублировать положительные отзывы на отзовики с опциональной мотивацией клиента.
Удобный личный кабинет и мобильное приложение поможет оперативно наблюдать за объектами в режиме реального времени и знать, где сотрудники и чем они занимаются в данную секунду.
«Мы стремимся обеспечивать надежность, простоту и прозрачность для контроля вашего персонала или подрядчиков на объектах, чтобы рабочий процесс был предсказуемый и контролируемый», — сказал Дмитрий Кобзарев, генеральный директор компании ООО «ВебЦитрус».
Сервис одинаково полезен подрядчикам и заказчикам.
В случае подрядчика: улучшает управление бизнес-процессами, снижает расходы на персонал, автоматизирует расчет заработной платы, улучшает обработку претензий клиентов и увеличивает вероятность победы на тендерах.
В случае заказчика: обеспечивает мониторинг выполнения работ на объекте, точное определение числа сотрудников на смене, возможность оплаты услуг на основе достоверных данных о выполненных объемах работ. Кроме того, позволяет оперативно получать обратную связь от посетителей.
И это далеко не весь список возможностей сервиса, благодаря которым можно избежать ошибок, сократить время на выполнение задач и повысить производительность.