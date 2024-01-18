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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новую версию прибора ультразвукового зрения для слабовидящих

Компания «Рукэп» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», специализирующаяся на создании устройств в области локального позиционирования и визуализации 3D-контента, усовершенствовала свою разработку ультразвукового «зрения» для слабовидящих. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Прибор работает по принципу эхолокации и в последней версии представляет собой гибкий обод, который можно прикрепить к головному убору.

«Первоначально «Эхо Сонар» компании «Рукэп» был изготовлен в виде шлема, так как принципиально важно использовать его именно в области головы. С развитием новых материалов и элементной базы разработчики сделали устройство в виде гибкого обода, который можно зафиксировать на головном уборе. Это значительно облегчает использование. Сегодня дальность действия прибора составляет два-три метра, для больших дистанций предусмотрено его подключение к GPS-навигации через смартфон», – отметил Владислав Овчинский.

Устройство работает по принципу эхолокации – как зрение летучих мышей, которые «видят» мир с помощью ультразвука, отраженного от предметов. Как показали исследования, у человека эхосигналы, как и световые, также пересылаются в зрительную область мозга, где обрабатываются в трехмерную картину мира. При тренировке можно научиться «видеть» окружающую среду с помощью ультразвуков так же, как и с помощью зрения.

«Предприятие занимается разработкой современных электронных устройств в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2015 г. Технические решения компании используют на Международной космической станции и объектах городской инфраструктуры. Идея применить принцип эхолокации для создания устройства, помогающего «видеть» людям со слабым зрением, пришла предприятию более 10 лет назад. Последняя версия, созданная на современной электронной компонентной базе с применением новых материалов, позволит улучшить качество жизни слабовидящих людей», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Еще на стадии шлемного варианта устройство было апробировано в Казани, где незрячие участники клинических исследований обучались расшифровывать ультразвуковые сигналы. После двух месяцев тренировок они могли точно определять габариты, местоположение предметов и конфигурацию пространства в целом.

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«Сейчас российских аналогов устройству нет, а зарубежные более примитивные. Например, они вмонтированы в трость, что дает человеку ограниченную картину окружающей среды. Уникальность «Эхо Сонара» в том, что полученная им отраженная звуковая волна полностью оцифровывается и переносится в слышимый для человека диапазон частот. Громкость и форма сигнала позволяют различать предметы. Благодаря наличию двух независимых разнесенных по фронту каналов приема эхосигналов пользователь получает объемную звуковую картину окружающего мира. Сейчас мы ищем инвестора для коммерческой реализации НИОКР», – отметил генеральный директор компании Александр Калифатиди.

Предприятие на площадке «МИЭТ» наладило полный цикл разработки электроники и программного обеспечения как для программирования микропроцессоров, применяемых в различных электронных устройствах, так и для интерфейсов.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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