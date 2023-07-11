Новосибирск попал в топ-6 городов, где разрабатывается больше всего стартапов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала рынок стартапов России в первой половине 2023 г. По итогу исследования Новосибирск вошел в топ-6 городов, где запускается больше всего стартапов. Кроме столицы Сибири, в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего новосибирские стартаперы выбирают для своих проектов промышленные направления: на IndustrialTech приходится 13,1% всех проектов. На втором месте стартапы в области ритейла, интернета вещей (IoТ) и умного дома: на каждое из направлений приходится порядка 10% проектов. В Москве технологические компании фокусируются на решениях в области FinTech (12,5%), в Санкт-Петербурге и Казани — e-commerce: 11,2 и 14,6% соответственно. В Нижнем Новгороде больше всего проектов в области AdTech и MarTech (18,3%), IoT-продукты чаще всего запускают в Екатеринбурге (13% всех проектов). Если же говорить об общероссийской статистике, то по данным аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, по итогам первого полугодия 2023 года, наибольшее число стартапов в России (15,6%) по-прежнему запускаются в области FinTech, 11,9% развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья, замыкает топ-3 — кибербезопасность (6%).

По данным исследования, среди российских стартапов 24% проектов имеют готовый продукт и массовые продажи, 33% запустили прототип, остальные проекты находятся на стадии разработки или идеи. Среди разработок из Новосибирска 21% стартапов имеют готовый продукт и успешно продаются, единичные продажи есть у 46% проектов, готовым продуктом без продаж обладают 19% команд, ещё у 10% продукт находится в стадии разработки. Стартапов на уровне идеи в Новосибирске практически нет: местные команды предпочитают искать инвестиции уже под сформированную идею с готовым прототипом.

«Новосибирск обладает богатым потенциалом для разработки самых разных инновационных решений. Именно поэтому в прошлом году мы открыли MTS StartUp Hub в Академпарке. Это целая лаборатория стартапов, точка притяжения для разработчиков IT-решений, где команды могут создавать, собирать и дорабатывать свои продукты – для этого созданы все технические условия. Лучшим проектам мы помогаем «выйти в мир». Центр работает ровно год, и в его стенах уже родились интересные проекты от талантливых новосибирских разработчиков», - отметил директор Новосибирского филиала Алексей Пахомов.

Аналитика основана на данных MTS StartUp Hub о 7000 российских стартапов, более 5000 из которых были получены в ходе сбора заявок на акселерационные программы МТС, остальные собраны в процессе формирования портфеля корпоративного венчурного фонда и поиска проектов для коммерческого сотрудничества с экосистемой.

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MTS StartUp Hub – центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество. Корпоративный венчурный фонд МТС существует nhb года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Среди ключевых параметров при выборе проектов — перспективы быстрого роста и синергия с новыми бизнес-направлениями компании. География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от $0,5 млн до $5 млн.