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МТС начала предоставлять бесплатную связь при покупке смартфона  

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске первой в России программы бесплатной связи при покупке любого смартфона. Новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В программе участвуют все смартфоны, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от трех до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «Тарифище».

Пилотный проект запущен в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В дальнейшем проект может быть масштабирована во всех регионах присутствия МТС.

«Наша новая программа – это часть экосистемы продуктов и услуг МТС. В первую очередь смартфон необходим для того, чтобы всегда оставаться на связи, поэтому мы разработали предложение учитывая эту потребность. Теперь наши клиенты могут бесплатно воспользоваться всеми преимуществами нашей розничной и мобильной сети», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

При покупке смартфона стоимостью до 35 тыс. руб. и тарифного плана «Тарифище» – три месяца бесплатной связи.

При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. руб. и тарифного плана «Тарифище» – шесть месяцев бесплатной связи.

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При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. руб. и тарифного плана «Тарифище» – 12 месяцев бесплатной связи.

В тарифном плане «Тарифище» абоненты могут сами настроить необходимый пакет минут и SMS. Также в WhatsApp, Telegram, Viber, Discord, Skype и в других популярных мессенджерах трафик не расходует включенный пакет интернета.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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