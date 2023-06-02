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Импортонезависимость
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«Мойофис» первым из российских вендоров офисного ПО расширил сотрудничество с экосистемой «Аврора»

Компания «Мойофис», участник российского рынка офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик мобильной ОС «Аврора», расширили сотрудничество. В рамках деловой программы ЦИПР-2023 компании подписали соглашение по дальнейшему развитию экосистемы защищенной операционной системы «Аврора» с использованием продуктов «Мойофис». Об этом CNews сообщили представители «Мойофис».

Соглашение между сторонами позволит реализовать интеграцию серверных продуктов «Мойофис» с приложениями, работающими в операционной системе «Аврора». Так, мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора» получит возможность взаимодействовать напрямую с «Мойофис частное облако 2», а встроенный почтовый клиент ОС «Аврора» — с серверной частью новейшей почтовой системы Mailion. Данные меры позволят поддерживать сквозные сценарии коммуникации и совместной работы с информацией сотрудниками компаний-заказчиков.

Соглашение подразумевает взаимную передачу накопленного опыта работы и совместное обобщение положительных результатов деятельности. Стороны договорились оказывать консультативную и информационную помощь и поддержку, в том числе, в части реализации проектов перехода на импортонезависимые российские технологии.

«Соглашение с «Мойофис» в полной мере отражает нашу стратегию по развитию экосистемы, выстраиваемой вокруг ОС «Аврора». Как разработчик операционной системы, мы заинтересованы в увеличении количества прикладного программного обеспечения, способного полностью раскрыть технологический потенциал нашего решения. И в первую очередь, в реализации наиболее востребованных корпоративных функций, таких как безопасная работа с документами, хранящимися на серверах организаций и совместимость с современной отечественной почтовой системой, например Mailion. Ожидаем продолжение нашего сотрудничества в адаптации новых продуктов «Мойофис», в том числе, цифрового рабочего пространства Squadus», — заявил Владимир Иваница, заместитель директора по стратегическому развитию компании «Открытая мобильная платформа».

«Мы сотрудничаем с «Открытой мобильной платформой» с 2016 г., нам удалось наладить эффективное взаимодействие в области создания корпоративных продуктов, результатом которого стало появление первого и на данный момент единственного нативного офисного приложения для защищенной мобильной операционной системы «Аврора», которое позволяет редактировать документы без подключения к интернету. Подписанное соглашение позволяет нам двигаться еще дальше — теперь пользователи устройств на ОС «Аврора» смогут работать с почтовой системой Mailion и получат доступ к документам, размещенным в частных облаках своих организаций», — заявил «Аврора» генеральный директор «Мойофис».

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«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мойофис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 8000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. Компания развивает направление реализации ИТ-услуг, участвует в ОКР и НИОКР.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

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