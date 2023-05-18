Bloody W95 Max: игровая мышь с максимальной кастомизацией и оригинальными расцветками

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополняет линейку Sports: следом за анонсированием механической клавиатуры S98 Sports бренд выпускает геймерскую мышь W95 Max Sports, отличающуюся откликом 1 мс и широким набором настроек. Ранее были представлены модель W95 Max в двух цветах: черном и белом с красным рисунком, выполненным в коллаборации с Naraka. Теперь доступны три оригинальные расцветки: синий/белый, красный/черный и желтый/серый. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Преимущество W95 Max Sports – кастомизированный оптический сенсор MAX BC3332-A. Регулируемое разрешение от 100 до 12000 CPI, быстрый отклик 1 мс, высокая частота кадров 8000 FPS с повышенной скоростью движения 250 IPS, а также защищающее от «срывов» ускорение 35G позволяют настраивать точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции и контроль над ней.

Для пользователя доступны четыре уровня частоты опроса – 125, 500, 1000, 2000 Гц, благодаря которым можно контролировать точность управления. А также четыре типа настройки высоты отрыва мышки от рабочей поверхности: первые три типа – это LOD 1.5 мм, 2 мм и 3 мм, четвертый тип - прозрачный светодиодный индикатор, позволяет устанавливать персональные настройки и предустановки LOD в фирменном программном обеспечении Bloody Ultra Core. Софт Bloody позволяет назначать сразу несколько команд на одно нажатие. Встроенная память в 4 МБ сохранит выставленные настройки, а также запомнит все необходимые макросы и позволит пользоваться ими даже при смене ПК.

Bloody W95 Max

Новинка оснащена кнопкой точного управления, позволяющая настраивать один из шести различных режимов оружия в соответствии с личными предпочтениями. Кроме того, на корпусе присутствуют дополнительная кнопка Fire, для которой можно самостоятельно выбрать нужный режим огня, а также дополнительное колесо, отвечающее за оперативное переключение между тремя режимами оружия (1/N/3) для левой кнопки. Основное же прорезиненное колесо прокрутки с двойной инжекцией обеспечивает тактильный комфорт.

Модель прослужит долго – надежные микропереключатели более, чем на 50 млн нажатий, и колесо прокрутки, рассчитанное на более 500 тыс. оборотов. Также W95 Max Sports оснащена 15-зонной яркой RGB подсветкой.

Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8 000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.