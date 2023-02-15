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МТС ускорила мобильный интернет в районе Дворца спорта им. Ярыгина

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о продолжении проекта модернизации сети LTE в Красноярске. В результате проведенных работ скорости 4G-интернета в районе Дворца спорта им. Ярыгина выросли почти на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания модернизирована оборудование, установленное на острове Отдыха в районе Дворца спорта. В итоге скорость мобильного интернета выросла и в его окрестностях, и в самом спортивном центре: на главной арене, в спортивных залах, раздевалках спортсменов и других помещениях. Благодаря проведенным работам посетители Дворца спорта могут с комфортом пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом МТС и всеми привычными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Кроме того, сеть МТС дает возможность использовать внутри помещений онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели и другие современные технические решения.

«Мы провели модернизацию оборудования накануне очередного матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд, который пройдет 19 февраля в Красноярске. За победу поборются наш “Енисей” и “Ура” из Уфы. Болельщики наверняка увидят яркую игру. О ней – и о всех последующих событиях Дворца спорта, – они смогут рассказать в соцсетях. Сделать это с большим комфортом абонентам МТС позволит выросшая скорость мобильного интернета», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее компания МТС провела модернизацию оборудования в районе Кардиоцентра, а также обновила сети LTE в нескольких микрорайонах краевого центра, где идет интенсивная застройка – в Солнечном, Пашенном, Покровском и на «Южном берегу». В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 30%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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