Заводы и магазины Саратовской области переходят в облака

МТС проанализировала использование облачных сервисов бизнесом Саратовской области. В 2022 г. количество обращений от компаний выросло более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Больше всего облачные сервисы востребованы у промышленных и торговых компаний региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным провайдера #CloudMTS, в 2022 г. существенно вырос интерес к облачным сервисам со стороны производственных компаний. Если годом ранее они составили 18% клиентов, то в 2022 г. на долю регионального производства пришлась примерно половина заказчиков провайдера в Саратовской области. Чаще всего облачные продукты #CloudMTS использовали представители пищевой промышленности, машино- и приборостроения.

Чуть больше 20% клиентов составляют ритейлеры – как продуктовые, так и непродуктовые. Торговые компании переносят на облачную платформу интернет-магазины и мобильные приложения в целях повышения надежности и скорости их работы. Также услугами #CloudMTS пользуются фармацевтические компании, из сферы логистики и нефтегазовой отрасли.

Среди наиболее востребованных продуктов в регионе – услуги резервного копирования, аренда виртуальной инфраструктуры #CloudMTS в качестве альтернативы покупке и поддержке дорогостоящего серверного оборудования, а также облачные решения для офисной продуктивности – например, корпоративная почта.

«Облачные решения позволяют промышленным предприятиям быстро внедрить технологии, без которых невозможно оставаться на конкурентном рынке. С их помощью компании могут отслеживать производственные показатели, состояние техники и обрабатывать большие объемы данных без необходимости покупать дорогостоящее оборудование. Одно из преимуществ наших облаков в том, что у МТС развитая инфраструктура: дата-центры расположены в десятке городов по всей стране, постоянно расширяется зона регионального покрытия», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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#CloudMTS входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России, по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022». Виртуальная инфраструктура сервис-провайдера распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.