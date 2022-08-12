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Жители «Салават купере» смогут сэкономить на домашнем интернете

Компания МТС подключила к домашнему интернету и цифровому телевидению один из крупнейших жилых комплексов Казани – «Салават купере», дома в которых построены по программе «Социальная ипотека». Более 27 тыс. жителей комплекса впервые получили доступ к интернету оператора на скорости 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология МТС позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволят казанцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители многоквартирных домов в «Салават купере» смогут ежемесячно экономить на связи до 30% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«В “Салават купере” живут преимущественно активные молодые горожане, многодетные семьи, работники школ и медицинских организаций. Район активно разрастается, параллельно развивается инфраструктура – запускаются новые маршруты транспорта, открываются детские поликлиники. Чтобы сделать жизнь горожан комфортнее, мы также развиваем в новостройках фиксированную сеть связи. Наше предложение будет особенно актуально для больших семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Кроме этого, пользователи могут сэкономить до 1000 руб. семейного бюджета ежемесячно, объединив в один “пакет” домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Высокоскоростной домашний интернет МТС стал доступен в 46 домах по улицам Юсупова, Карима, Авзаловой, Арсланова, Заречье, Зилантовская, Сажинова, Тансык, Фаттаха, Авзаловой, Шакирова, Карима. Для подключения потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 500 Мбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к гигабитной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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