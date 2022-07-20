«ЮMoney» начали выпуск виртуальных банковских карт «Мир»

Клиенты «ЮMoney» могут дистанционно оформить виртуальную банковскую карту национальной платежной системы «Мир» в одном из шести эксклюзивных дизайнов. Срок действия карты — пять лет. Выпуск и обслуживание карты бесплатное. Выпуск пластиковой карты запланирован на начало осени. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Виртуальную карту можно моментально оформить в мобильном приложении или на сайте «ЮMoney» с любым статусом кошелька: анонимный, именной или идентифицированный. При открытии кошелька виртуальная карта выпускается автоматически. Карта и кошелек дополняют друг друга: у них разные номера, но баланс общий. Мобильное приложение должно быть последней версии. Версию для Android можно скачать на сайте «ЮMoney», а для iOS приложение доступно в App Store.

Виртуальной картой можно расплачиваться за любые интернет-покупки по всей России. Клиенты со смартфоном на ОС Android (версия 7.0 и выше) и встроенной функцией NFC могут подключить карту к платежному приложению Mir Pay. Это позволит расплачиваться бесконтактно с помощью телефона в офлайне: метро, магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России. С этой карты также можно снимать деньги в банкоматах различных банков, оснащенных бесконтактным считывающим устройством. При идентифицированном статусе кошелька ежемесячный лимит на снятие наличных составляет 1,3 млн руб. Ограничения на переводы по номеру телефона без комиссии — до 100 тыс. руб.

Для защищенного онлайн-шопинга пользователи могут выпускать виртуальные карты для разовых покупок в незнакомых интернет-магазинах, а после оплаты закрывать карты. Для повышения сохранности данных пользователь может сменить пин-код или установить ограничения на операции по ней.

Карты одновременно участвуют в двух программах лояльности — «ЮMoney» и платежной системы «Мир», что позволит ее держателям получать максимум выгоды. Пользователи «ЮMoney» могут привязать к кошельку карту своего банка и получить два кэшбэка: от «ЮMoney» (баллами) и от банка, если это предусмотрено условиями обслуживания. Есть возможность получить и третий кэшбэк — рублями, если воспользоваться спецпредложением от партнеров «ЮMoney» на сайте или в приложении. После оформления виртуальной карты пользователь может зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», по условиям которой можно получать до 30% кэшбэка рублями или скидки – в зависимости от предложений партнеров платежной системы.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения. «ЮMoney» — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Его выбирают десятки миллионов пользователей. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.