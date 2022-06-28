«Сберкорус» представил обновленную версию кадрового ЭДО

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» выпустила новую версию сервиса кадрового электронного документооборота (КЭДО). Теперь компании могут работать с любыми печатными формами из «1С» и мгновенно выгружать архив документов по конкретному сотруднику или всей компании, а сотрудники могут использовать облегченную версию системы на смартфонах и многое другое. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

85% доработок и новых функций предложено пользователями сервиса. За первые пять месяцев 2022 г. в сервис было загружено 1800 сотрудников из 70 компаний. А с момента запуска КЭДО в апреле 2021 г. — 2400 сотрудников. Пользователи подписали и отправили 5600 документов. Сервис особенно популярен у компаний с распределенной или региональной командой.

КЭДО 2.0 включает 19 изменений, которые разделены на три части (функционал для компаний, новые возможности для сотрудников и улучшения информационной безопасности).

Проще для компаний

Адаптер «1С» поможет работать в КЭДО через «1С» без обучения персонала кадрового отдела. «ифровое личное дело сотрудника стало полным аналогом бумажного. Возможность мгновенной выгрузки архива всех документов по конкретному сотруднику или всей компании. Возможность работать с любыми печатными формами из «1С», в том числе, отсылать уведомления об отпуске или расчетные листки в КЭДО. Упрощенный прием сотрудника с помощью «СберID»: вносить данные сотрудника в КЭДО вручную не нужно, данные подтянутся автоматически. Быстрый выбор подписанта со стороны организации. Настройка разрешений для работы с разными документами для разных сотрудников кадрового отдела. Автоматизация обработки входящих документов: получив заявление на отпуск, КЭДО автоматически заполнит приказ, останется только нажать кнопку «подписать». Возможность работы со связанными документами (счет, УПД, УКД). Возможность гибкой настройки смены состояний (статусов) документа в нескольких вариациях, в зависимости от целей документооборота.

Кроме того, в ближайших релизах станут доступны возможности гибкой настройки ролевой модели и настройки маршрутов согласования.

Удобнее для сотрудников

Через мобильную версию КЭДО теперь еще проще выпустить УНЭП и подписать документы. Сократили количество кнопок до двух — меньше возможности «нажать не туда». Все кадровые документы сотрудника теперь можно посмотреть в личном кабинете. При смене персональных данных можно мгновенно выпустить новую электронную подпись.

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Кроме того, в ближайших релизах сотрудникам станут доступны конструктор документов внутри сервиса, возможность авторизоваться по номеру телефона или через Госуслуги, а также возможность получать уведомления из КЭДО в Telegram, Whatsapp или по SMS.

Безопаснее для всех

Внедрили SIEM: централизованную систему сбора событий кибербезопасности, поиска и устранения угроз. Внедрили Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) для обмена информацией о кибератаках на информационные системы. Внедрили WAF: файрвол для веб-приложений, который защищает от кибератак на веб-интерфейс. Прошли аудит от компании Bi.ZONE. Создали центр оперативного реагирования на угрозы кибербезопасности для отслеживания кибератак 24/7.

«Кадровый ЭДО для нас сейчас это новый “голубой океан”: рынок еще не сформирован, пользователи открыты к инновациям и сами активно участвуют в формировании продукта. Мы видим на примерах наших клиентов, что КЭДО превращается из утилитарного инструмента HR-отдела в средство повышения лояльности сотрудников. Сейчас цифровизацией кадрового документооброта занимаются в основном технологически развитые компании, лидеры цифровой трансформации своих индустрий. В последние месяцы мы много работали над функциями для компаний, где уровень цифровизации не такой высокий: строительство, машиностроение, производство, логистика. Уверена, что в 2022-2023 гг. КЭДО придет в каждую третью компанию в России, так как его выгоды очевидны», — сказала директор по продуктам и развитию бизнеса «Сберкорус» Ксения Хизова.

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«Команда “Сберкорус” – настоящие профессионалы своего дела. Коллеги регулярно оказывают поддержку и всегда готовы найти решение. Большим плюсом является то, что сервис КЭДО постоянно обновляется, основываясь на потребностях и нуждах нашей компании», — отметила менеджер административно-кадрового департамента компании Essity Дарья Сандевска.

Сервис кадрового электронного документооборота (КЭДО) «Сберкорус» запущен в апреле 2021 г. Сегодня среди пользователей сервиса уже есть компании Essity и 2GIS, промышленный гигант AKOM, торгово-производственная компания «Стандартпарк» и еще более 70 компаний.