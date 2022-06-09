DiHouse начинает поставку систем видеонаблюдения Ezviz

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку систем видеонаблюдения китайского бренда Ezviz. Видеокамеры, умные дверные звонки и глазки поступят в продажу в российские розничные торговые сети и интернет-магазины в июне 2022 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Бренд Ezviz основан в 2013 г. компанией Hikvision. Ezviz фокусируется на создании безопасных, удобных и умных систем видеонаблюдения с помощью инновационных устройств и облачной платформы. Технологии и продукция бренда предназначены как для частных пользователей, так и для среднего и малого бизнеса.

Компания diHouse начинает поставки широкого ассортимента оборудования бренда, в который войдут умные дверные глазки и звонки, а также разнообразные модели видеокамер: от обычных домашних до многофункциональных уличных с возможностью распознавания людей и номеров машин.

Камера Ezviz

Иван Горячев, руководитель департамента Smart Home в diHouse: «Мы видим растущий спрос на системы безопасности для частного использования среди россиян. Ezviz станет для них отличным решением, потому что бренд сохраняет высокие стандарты качества, заложенные компанией-основателем. При этом, в отличие от профессиональной техники Hikvision, оборудование Ezviz не требует специальных навыков для установки и использования».

Фирменное приложение Ezviz позволяет управлять системами безопасности Ezviz через смартфон или компьютер. Оно дает возможность не только контролировать пространство в реальном времени, но и получать оповещения с изображениями на смартфон при обнаружении движения, делиться кадрами с полицией и общаться с близкими, находящимися по другую сторону видеокамер.

Российским покупателям продукции бренда Ezviz доступна техподдержка, гарантийное и сервисное обслуживание по всей стране.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.