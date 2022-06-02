МТС улучшила связь для посетителей торговых центров Татарстана

МТС улучшила связь на территории торговых центров «Порт» и «Моки» в Казани, «Торговый квартал» в Набережных Челнах и «Сити молл» в Нижнекамске. Стопроцентное внутреннее покрытие торговых зон, мест пребывания и отдыха посетителей общей площадью 80 тыс. кв. м. обеспечивают установленные здесь двести антенн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря цифровой инфраструктуре, развернутой МТС внутри торговых центров, посетители получили возможность пользоваться привычными онлайн-сервисами на высоких скоростях: делиться в мессенджерах и социальных сетях селфи из примерочных, совершать покупки с помощью мобильных банков, общаться с друзьями, смотреть видеоролики во время ожидания заказа в кафе и ресторанах.

«Современные здания состоят из большого количества железобетонных элементов, стекол и толстых стен, обшитых металлическими панелями, которые поглощают интернет-сигнал и не дают ему проникнуть с улицы внутрь помещений. Поэтому МТС устанавливает дополнительное оборудование внутри корпусов торговых центров, обеспечивая покупателей и арендаторов надежной связью и быстрым интернетом», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Ежедневно указанные комплексы посещают около 40 тыс. любителей шопинга и развлечений. ТЦ «Порт» — центр притяжения для жителей новых микрорайонов Приволжского района Казани, в ТРК «Моки» ходят за покупками казанцы, проживающие в Московском районе. «Торговый квартал» — уникальный для Набережных Челнов центр, в котором сочетаются и торговая галерея, и фудкорт, и развлекательный комплекс с кинотеатром и детскими развлечениями. «Сити молл» располагается в густонаселенном районе рядом с авто- и железнодорожным вокзалом, поэтому сюда приезжают не только сами нижнекамцы, но и жители соседних районов и городов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.