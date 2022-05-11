Атаки на веб-ресурсы стали основной причиной критических ИБ-инцидентов в I квартале 2022 года

Абсолютное большинство (77%) критических киберинцидентов в I квартале 2022 г. было связано с атаками на онлайн-ресурсы российских организаций. При этом в IV квартале 2021 г. критических веб-атак зафиксировано не было, выяснили эксперты компании «Ростелеком-солар». Резкий всплеск подобных инцидентов начался с конца февраля. При этом целью хакеров был скорее не взлом веб-приложений для хищения ценных данных, а дестабилизация работы сайтов или дефейс. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар».

В целом набор критических инцидентов по сравнению с IV кварталом 2021 г. существенно изменился. В предыдущем периоде 78% из них было связано с сетевыми атаками (как правило, это сканирование внешнего периметра общедоступными средствами), а 14% – с заражением ВПО. В I квартале 2022 г. на сетевые атаки пришлось уже 10%, а на заражение ВПО – только 3%.

«Обычно топ наиболее популярных типов атак объясняется дешевизной и простотой ряда техник, а также наличием типичных “слабых мест” на ИТ-периметрах компаний. Так, в I квартале 2022 г. мы видим значительный рост критичности веб-атак. С одной стороны, хакеры активно применяли эту технику для того, чтобы посеять панику в обществе. С другой, компании пока нечасто уделяют внимание закрытию веб-уязвимостей, что делает онлайн-ресурсы одним из наиболее слабых мест в инфраструктурах», – отметила Дарья Кошкина, руководитель направления аналитики киберугроз компании «Ростелеком-солар».

Общее количество событий ИБ разной степени критичности в январе-марте 2022 г. на 4% превысило показатель IV квартала 2021 г. Примечательно, что за этот период выросло число массовых инцидентов, что указывает на рост активности со стороны низкоквалифицированных злоумышленников.

При этом хакеры c разным уровнем квалификации стали чаще использовать компрометацию учетных записей, что напрямую связано с попытками взлома инфраструктур атакуемых компаний. Количество подобных атак выросло за квартал на 9%.

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Также на 11% увеличилось число случаев несанкционированного доступа к информационным системам и сервисам. В то же время за последние месяцы на теневом рынке выросло количество заказов на получение доступа к учетным данным различных компаний. Это может указывать на то, что ряд организаций не озаботились внутренней политикой безопасности на фоне обострения международной обстановки.

«Ростелеком-солар» – национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой – 750+ компаний и госструктур. Ключевые направления – аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы первого коммерческого SOC – Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ – Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights и анализатор кода Solar appScreener. Предоставляются compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1100+ специалистов. Офисы компании расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Томске, Санкт-Петербурге, Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.