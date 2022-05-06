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Wi-Fi для фестиваля «Технострелка»

Федеральный оператор телеком-услуг цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» в Нижнем Новгороде организовал Wi-Fi на фестивале «Технострелка». В рамках партнерства оператор предоставил широкополосный доступ в интернет для организаторов и участников мероприятия, а также обеспечил беспроводное интернет-соединение на площадке проведения – стадионе «Нижний Новгород». Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

«Технострелка» – международный инженерно-творческий фестиваль. В нем принимали участие 241 команда из 47 регионов России, Сербии и Узбекистана. Возраст участников – от 12 до 18 лет. Организаторы мероприятия – Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», центр молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум» и Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области.

В течение четырех дней более 800 юных виарщиков, медийщиков, программистов, экологов и моделлеров в составе команд решали кейсы в рамках тематических хакатонов. Также они общались с экспертным сообществом, пробовали себя в новых сферах деятельности, делились опытом, получали «обратную связь» о своих разработках от профессионалов.

Во время проведения фестиваля суммарный трафик составил более 850 ГБ. При этом максимальное число одновременных пользовательских подключений к сети достигало 400. Для обеспечения работы мероприятия технические специалисты «Дом.ру бизнес» организовали оптические каналы передачи данных пропускной способностью до 200 Мбит/с, установили 32 Wi-Fi-точки доступа, обеспечив устойчивый сигнал для подключения 1500 устройств пользователей. Общая площадь Wi-Fi-покрытия – 1000 кв. м.

Высокотехнологичные хот-споты операторского уровня, работающие в диапазоне 2,4 и 5 ГГц, обеспечивают стабильный сигнал благодаря системе автоматического бесшовного переключения между точками доступа. Интернет-соединение не прерывается при перемещении пользователей в пределах передачи сигнала. Чтобы подключиться к сети, достаточно было выбрать на устройстве сеть Dom.ru Wi-Fi. Обязательную авторизацию можно было пройти удобным способом: по sms или через аккаунт в соцсетях.

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Безопасность

Средняя скорость передачи данных в сети Wi-Fi составила 100 Мбит/с, что позволило посетителям и участникам фестиваля комфортно работать онлайн и быть на связи с коллегами и партнерами.

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АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения, домофонии и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

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