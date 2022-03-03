Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет МТС

ПАО «МТС», российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о запуске indoor- и outdoor-покрытия регионального волейбольного центра «Локомотив - Арена». МТС обеспечила надежным и интернетом на скорости до 150 Мб/с все помещения и прилегающую территорию крупнейшего за Уралом спортивного центра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как сообщил в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирске Александр Соловенчук, теперь высокоскоростной мобильный интернет МТС доступен на площади более 25 тыс. квадратных метров, включая открытые трибуны «Локомотив-Арены» на 5000 мест и малый зал на 600 мест. Установленная в здании распределенная антенная система обеспечивает высокое качество радиосигнала также в подтрибунных помещениях арены: два тренажерных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе.

Комплекс оснащен новейшим оборудованием стандарта LTE, в том числе LTE-2600 TDD - с повышенной емкостью, чтобы в любой точке «Локомотив-Арены», а также на 700- местной автомобильной парковке абоненты МТС могли беспрепятственно пользоваться услугами связи, включая такие «тяжеловесные» опции как онлайн-звонки со смартфона, прямые репортажи в Instagram, обмен и просмотр видео.

«Мы обеспечили полное покрытие волейбольного центра “Локомотив – Арена” - крупной культурно-спортивной площадки Новосибирска. Высокое качество голоса, LTE-скорости передачи данных, отсутствие помех и разрывов соединения позволяют гостям “Локомотив – Арены” активно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами. Результат нашей работы уже смогли оценить гости арены во время проведения недавних отборочных игр чемпионата», — сказал Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.