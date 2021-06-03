Планшет Samsung помог автоматизировать грузоперевозки и сэкономить на топливе

Оператор дальнемагистральных грузоперевозок в США Mesilla Valley Transportation (MVT) внедрил защищенные планшеты Samsung для автоматизации рабочих процессов. Благодаря этому все данные удалось объединить в одной системе, водители стали тратить меньше времени на выполнение рутинных задач, а специальное ПО помогает сэкономить на топливе.

В 2019 г. компания MVT столкнулась с проблемой: из-за прекращения работы сетей 3G старые устройства в грузовиках перестали корректно функционировать, а ПО не подходило под обновленные требования регулятора. ИТ-директор компании Майк Келли приступил к поискам нового решения, которое должно было охватить четыре основные области: рабочие процессы, часы работы водителей, навигацию и обмен сообщениями.

Старое решало эти задачи, но не было интегрировано с другими системами компании. Водителям приходилось просматривать свое расписание на одном экране, сравнивать его с часами работы получателей грузов на другом и вручную вводить адреса получателей в навигатор. При этом менеджерам автопарка нужно было постоянно запрашивать у водителей информацию об их текущем местонахождении. Келли хотел, чтобы все процессы были автоматизированы, а данные из разрозненных систем объединены. MVT также требовался парк стандартизированных и надежных планшетов для замены несоответствующего и устаревшего оборудования в грузовиках.

Начиная с 2019 г., MVT оснащает все свои грузовики защищенными планшетами Samsung Galaxy Tab Active и облачным телематическим решением от Platform Science, которое позволило объединить данные, рабочие процессы, навигацию и обмен сообщениями. При этом платформа Samsung Knox обеспечила защиту информации на программном и на аппаратном уровне.

Теперь водители получают всю необходимую им информацию через единую удобную панель управления. Документы в планшете предварительно заполнены информацией о клиенте и грузе, а благодаря интеграции данных из различных источников водителям больше не нужно сообщать о своем местонахождении менеджеру автопарка. Кроме того, система позволяет экономить на бензине: она проверяет, сколько топлива у грузовика и учитывает средний расход, чтобы определить, когда нужна дозаправка. Затем она сверяет цены на бензин по всему маршруту и автоматически добавляет остановку на наиболее подходящей заправке.

Вскоре система будет также автоматически добавлять и остановки на техобслуживание. Сейчас планшет Samsung уже подключается к блоку управления двигателем и передает специалистам MVT коды ошибок, поэтому, когда загорается индикатор проверки двигателя, они могут заранее сообщить водителю в чем проблема и направить его в пункт обслуживания.

Водители также используют планшеты для сообщения статуса груза, сканирования документов, подлежащих своевременной оплате, фотографирования грузов и документирования проверок грузовиков. Электронное перо S Pen позволяет легко заполнять форму даже в перчатках. Благодаря переходу на электронный документооборот водителям не нужно возить с собой ноутбук и принтер в грузовике, а также заходить на стоянки грузовиков, чтобы сканировать документы для выставления счетов.

Старые планшеты было неудобно использовать для сканирования, фото и заполнения документов, поскольку они были встроены в грузовики. Это было сделано для того, чтобы они не разбились из-за падения, но Samsung Galaxy Tab Active защищены от пыли, влаги и ударов по стандарту IP68 и MIL-STD 810G, благодаря чему водители могут не переживать, что повредят оборудование.

«Я никогда не забуду свое знакомство с Tab Active, – сказал Келли. – Продавец показала его мне, и когда я потянулся за ним, она швырнула его через всю комнату. Любой другой планшет мог бы разбиться, но с Tab Active ничего не произошло. Я знал, что это именно то, что нам нужно – устройства, которым нипочем ухабы на дорогах и экстремальные условия».

Прочный планшет позволил также отказаться от необходимости замены GPS-устройств, которые приходилось переустанавливать каждые 6-12 месяцев, поскольку они выходили из строя из-за постоянной езды по неровным дорогам. MVT развертывание решения Platform Science и планшетов Samsung Galaxy помогло сэкономить время и деньги, а также повысить эффективность работы компании.