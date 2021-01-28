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Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - НПЦ «Элвис» откроет центр проектирования микросхем на площадке «Алабушево» в первой половине 2021 года. Предприятие займется разработкой элементной базы для авиационной и космической техники, а также проектированием микросхем для телекоммуникационного оборудования и систем связи, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Компания планирует занять девять тысяч квадратных метров в инновационном лабораторно-промышленном корпусе, расположенном на площадке «Алабушево». Сейчас предприятие также локализовано в Зеленограде, на нем трудятся более 500 человек, которые ежегодно выпускают около 25 тысяч микросхем и систем безопасности. Переезд даст резиденту возможность к 2030 году расширить штат до 900 сотрудников и увеличить мощности производства в четыре раза, почти до почти 100 тысяч электронных изделий в год», – сказал руководитель ведомства.

Компания разрабатывает системы на кристалле на базе собственной платформы проектирования «МУЛЬТИКОР», а также высокотехнологичные системы безопасности. Среди них системы для телекоммуникационного оборудования и радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов.

«Предприятие является одним из передовых разработчиков и производителей микроэлектроники не только в столице, но и в стране. Среди клиентов компании более 500 компаний из разных отраслей промышленности, а также зарубежные IT-партнеры из Великобритании, Кореи, Швейцарии, Болгарии. В прошлом году Министерство промышленности и торговли определило компанию одним из ключевых исполнителей Стратегии развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Статус резидента столичной ОЭЗ открывает доступ к значительным налоговым преференциям: льготная ставка налога на прибыль, нулевая ставка налога на имущество, землю и транспорт в течение 10 лет с момента получения статуса, а также доступ к беспошлинному импорту.



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