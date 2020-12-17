Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году

Corpsoft24 объявила о результатах деятельности за 2020 г. Несмотря на пандемию, годовая выручка компании выросла на 30% по сравнению с 2019 г. Также был увеличен штат специалистов.

Рост выручки объясняется возросшим спросом на ключевые направления CorpSoft24: облачные сервисы (IaaS, SaaS, Docker registry и т.д.), внедрение и обслуживание продуктов «1С», комплекс решений для информационной безопасности предприятия, разработка ПО на заказ.

«Мы разработали ряд продуктов, позволяющих клиентам быстро перестроить бизнес-процессы в связи с пандемией, — сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24. — Одной из самых востребованных разработок оказался сервис биометрической защиты. Он позволяет снизить риск утечки данных и обезопасить бизнес от кибератак».

Сервис вошел в 2020 г. в Реестр отечественного ПО. Система отслеживает факт подглядывания за содержимым экрана посторонними лицами, блокирует попытки входа под чужим аккаунтом, блокирует доступ авторизованного пользователя, если обнаруживает, что за компьютер сел другой человек.

Это не единственный продукт Corpsoft24, позволяющий обезопасить доступ к данным и улучшить бизнес-процессы: компания разработала систему скрытой маркировки документов Stegmark и мониторинга работы удаленных сотрудников Rewtas. «Наша цель на следующий год — вывод продуктов на международный рынок», — отметил Константин Рензяев.

По его словам, еще одной точкой роста для компании станут облачные сервисы: «Уже понятно, что облачные сервисы — тренд, который будет развиваться и после пандемии: эти технологии начали активно использовать во время самоизоляции, руководители компаний оценили преимущества, которые они дают, и продлевают контракты. Наш вектор на ближайшие годы – создать устойчивую экосистему для клиентов, когда предоставляемые нами сервисы тесно связаны между собой и работают по принципу «одного окна».

Сегодня штат специалистов Corpsoft24, которая изначально строилась как территориально распределенная компания, насчитывает 120 человек. Сотрудники работают по всей стране – помимо Москвы, компания представлена в семи городах: Владивостоке, Хабаровске, Челябинске, Ижевске, Волгограде, Владимире и Саратове.