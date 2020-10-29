LG анонсирует новую модель наушников TONE Free с активным шумоподавлением и чехлом UVnano

Компания LG представляет беспроводные наушники LG TONE Free HBS-FN7. Они унаследовали все лучшие качества предыдущей модели LG HBS-FN6, такие как интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, удобная форма, шумоизоляция, премиальное звучание с настройками от британской компании Meridian. Новинке добавлена технология активного шумоподавления. Наушники оборудованы гигиеничным чехлом UVnano, который нейтрализует 99% бактерий во время заряда устройства.

Многие беспроводные наушники с функцией активного шумоподавления, не могут полностью блокировать внешние звуки в то время, когда эта функция выключена. LG TONE Free FN7 и без того опирается на отличную пассивную шумоизоляцию как и LG TONE Free FN6, нейтрализуя внешние звуки с помощью двух внешних микрофонов в каждом наушнике, которые контролируют звуковые волны, идущие со всех сторон. Регулируемые накладки для наушников, созданные с помощью запатентованной технологии Twist-fit Vortex Ribs, обеспечивают более плотное соприкосновение с ухом, чтобы минимизировать прохождение внешнего шума. При включенном активном шумоподавлении, звуки окружающей среды теперь максимально возможно нейтрализуются, делая прослушивание каждой ноты и голоса яснее и естественнее, с сохранением деталей при увеличении громкости.

LG TONE Free HBS-FN7 может воссоздать реалистичную звуковую сцену, имитирующую прослушивание колонок акустической системы, а также передавать вокал с первозданной четкостью и эффектом полного погружения.

LG TONE Free HBS-FN7

Наушниками можно управлять через приложение LG TONE Free, которое доступно как для смартфонов Android, так и для iOS. Эквалайзер Meridian обеспечивают повышенный комфорт прослушивания с помощью четырех настраиваемых пресетов: 1. Естественный для чистого и сбалансированного звучания; 2. Захватывающий для трехмерного объемного воспроизведения; 3. Усиление басов для дополнительной мощности и глубины; 4. Повышение высоких частот для большей четкости вокала.

LG TONE Free FN7 также обеспечивает более полные и насыщенные басы благодаря высококачественным драйверам с силиконовым наполнителем, куполу с более прочным металлическим слоем и плотной текстуре демпферов улучшающей качество разрешения средних и высоких частот.

HBS-FN7 также оснащен инновационным зарядным чехлом LG UVnano, впервые представленным с моделью LG TONE Free FN6. Используя ультрафиолетовый свет, чехол устраняет 99,9 процента бактерий на внутренней сетке наушников. Новое для LG TONE Free FN7 светодиодное освещение в верхней части корпуса позволяет контролировать уровень заряда устройства и состояние UVnano.

Запуск новой модели состоится сегодня в Южной Корее LG TONE Free FN7 и также модель будет доступна на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии, начиная с четвертого квартала.

Ключевые характеристики:

Размер наушников: 16,2 x 32,7 x 26,8 мм

Размер зарядного чехла: 54,5 x 54,5 x 27,6 мм

Емкость батареи

Наушники: 55 мАч x 2

Корпус: 390 мАч

Быстрое время зарядки: 5 минут для 1 часа проигрывания

Воспроизведение: 7 часов (ANC выключен), 5 часов (ANC включен)

Наушники + чехол: 21 час (ANC выключен), 15 часов (ANC включен)

Подключение: Bluetooth 5.1 (Подключение одного устройства)

Динамик: 2-х уровневый

Микрофоны: 2 внешних, 1 внутренний

Совместимость: Android / iOS

Аудиокодек Bluetooth: SBC / AAC

Цвета: Стильный Черный / Современный Белый