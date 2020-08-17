Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерной техники достиг максимального объема за последние шесть лет

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подводит итоги развития российского розничного рынка компьютерной техники в первом полугодии 2020 г. Продажи ноутбуков, ПК, мониторов, моноблоков и устройств печати составили около 3,5 млн штук и 90 млрд руб., что больше на 23% в штуках и 32% в деньгах, чем годом ранее. Спрос на компьютерную технику достиг максимальных объемов за последние шесть лет.

Пик покупок пришелся на март и апрель 2020 г., что связано с массовым переходом россиян на удаленную работу и дистанционное обучение во время самоизоляции.

Наибольшую долю в продажах компьютерной техники на российском рынке заняли ноутбуки – 45% в штуках и 70% в деньгах. Позитивная динамика категории составила 35% в количественном выражении и 45% в денежном. Каждый четвертый ноутбук был куплен в «М.Видео» или «Эльдорадо». Спросом у россиян пользовалось не только стандартные конфигурации для работы и учебы, но и более дорогие игровые модели. В результате, средняя цена увеличилась на 6% до 40,5 тыс. руб. Наибольшим спросом пользовались модели с экраном от 15 дюймов и выше (>80% продаж в штуках). 90% купленных устройств снабжены оперативной памятью от 4 до 8 ГБ. В пятерку наиболее популярных брендов на рынке вошли Asus, Acer, Lenovo, HP и Apple.

Продажи компьютерной техники

«Пандемия кардинально изменила нашу жизнь. Рабочие места и учебные пространства переместились к нам домой, а компьютерная техника стала вещью первой необходимости для поддержания всех привычных процессов онлайн. В марте, помимо подготовки к карантину, высокий интерес к категории был также обусловлен курсовыми изменениями. Самоизоляция способствовала увеличению продаж не только товаров для организации «домашнего офиса», но и техники из игровой экосистемы, которая отличается повышенной производительностью и ярким дизайном. Темпы роста выше, чем у «классических» устройств, продемонстрировали игровые ноутбуки и ПК, а также аксессуары: мыши, клавиатуры, гарнитуры и игровые кресла», – отметил руководитель направления «Домашний офис» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Потребительский сегмент мониторов продолжает демонстрировать стабильный рост четвертый год подряд и по итогам января-июня 2020 г. вырос на 21% в штуках и 30% в деньгах. Средний чек увеличился 8% до 11,3 тыс. руб. Одними из ключевых драйверов стали отложенный спрос и растущая доступность технологий. Потребители меняют устаревшее оборудование на модели с диагональю от 24 дюймов, более высоким разрешением экрана и стоимостью более 15 тыс. руб. Точками роста являются игровые мониторы (с частотой обновления экрана от 144 Гц и выше), профессиональные модели UltraWide с соотношением сторон 21:9 и мониторы с изогнутым дисплеем. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на мониторы в деньгах оказался выше рынка и прибавил почти 34%. Мониторы за счет большого экрана и качества изображения более комфортны для работы и других повседневных задач в сравнении с ноутбуками, поэтому в среднесрочной перспективе категория продолжит пользоваться спросом у покупателей.

Печатающие устройства потребительского класса в штучных продажах оказались на уровне 2016 г. В сравнении с прошлым годом интерес к категории вырос на 7% в количественном выражении и 6% в денежном. Среди средств печати две трети продаж пришлось на МФУ, где наибольшим спросом пользовались более экономичные и быстрые лазерные модели – рост составил 6% в штуках и 5% в деньгах. При этом наиболее высокую динамику показали струйные многофункциональные устройства – 12% в штуках и 17% в деньгах. В принтерах большую долю в штучных продажах также заняли лазерные модели. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» денежный объем продаж категории увеличился на 16%, что почти в 2,5 больше, чем в среднем по рынку.

Интерес россиян к персональным компьютерам за первые полгода вырос почти на 7% в штучном выражении, но снизился на 5% в денежном. Пик продаж пришелся на март 2020 г. Россияне стали чаще выбирать модели из базового ценового сегмента стоимостью до 25 тыс. руб, а также более дорогостоящие и мощные игровые модели.