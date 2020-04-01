«Инфосистемы Джет» представили технологии для работы с гибридными облаками

«Инфосистемы Джет» стала первым и единственным в России партнером Morpheus Data, лидера магического квадранта Gartner 2020 в сфере управления гибридными облачными платформами. В сравнении с аналогами программный продукт Morpheus отличает быстрое внедрение и низкая стоимость владения за счет более 80 возможностей интеграций с часто используемым оборудованием и ПО, включая VMware, Nutanix, AWS, MS Azure и пр.

Внедрение облачных технологий – одно из приоритетных направлений бизнеса «Инфосистемы Джет». Интегратор реализовал ряд масштабных проектов в этой сфере, в том числе, создал крупнейшее частное облако в финансовом секторе для банка ВТБ. Для развития облачных компетенций в «Инфосистемы Джет» создана тестовая лаборатория по частным и гибридным облакам, где специалисты разворачивают и тестируют различные продукты в этой области, а значит, смогут предлагать лучшие решения заказчикам.

Одним из первых «открытий» в стенах лаборатории стало приложение Morpheus для управления гибридной облачной средой (Cloud Management Platform). Решение позволяет автоматизировать выделение вычислительных мощностей, в том числе сред тестирования и разработки, контролировать использование собственных и арендуемых ресурсов, вести аллокацию и учет затрат подразделений на ИТ-инфраструктуру. Morpheus создает условия для использования методологии DevOps, позволяет разработчикам и сотрудникам инфраструктурного блока эффективно взаимодействовать и легко управлять гибридным облаком.

Эксперты «Инфосистемы Джет» отметили несколько отличительных особенностей Morpheus по сравнению с аналогами, представленными на российском рынке.

Короткий срок внедрения. Внедрение Morpheus длится от 1 до 3 месяцев. Первые возможности по использованию приложения доступны уже в течение недели с момента старта развертывания. Низкая стоимость владения. Более 80 коробочных интеграций с корпоративными сервисами: DNS, системами управления IP-адресами, управления конфигурациями, резервного копирования, балансировщиками нагрузки и пр. Это значит, что можно свести к минимуму или вовсе отказаться от программирования для полноценного включения Morpheus в корпоративный ИТ-ландшафт и вносить изменения без сбоев.

Способность быстро и гибко предоставлять необходимые комплексные услуги. Возможности оркестрации помогают не просто получить запрошенную виртуальную машину или группу машин, но и автоматически подключить её к смежным ИТ-системам. Например, поставить на резервное копирование и мониторинг, открыть сетевые доступы, зарегистрировать в системе учета конфигурационных единиц, настроить сетевую балансировку и пр.

Управление и контроль ИТ-ресурсов. Использование Morpheus гарантирует идентичность создаваемых сред для разработки. Инструмент также позволяет назначать для разных групп пользователей политики управления согласованиями, бюджетами, использованием ресурсов, сроками действий, тегированием и пр.

Поддержка задач DevOps. Morpheus содержит большой блок интеграций с инструментарием DevOps и управления контейнерами — Ansible, Kubernetes, Jenkins, Git и пр. Также имеется хорошо документированный API- и CLI-интерфейс и поддержка модели «Инфраструктура-как-код» на основе Terraform, AWS CloudFormation и Azure Resource Manager.

«Сейчас многие компании переживают нехватку вычислительных ресурсов, и использование гибридных облаков становится для них логичным выходом. ИТ-подразделения нуждаются в инструменте, который бы позволял легко и практически мгновенно предоставлять среды для тестирования или разработки в условиях сложного ИТ-ландшафта, — отметил Вячеслав Медведев, начальник отдела облачных вычислений и автоматизации ИТ-инфраструктуры «Инфосистемы Джет». — Система управления гибридным облаком Morpheus позволяет учесть два важных условия — дать разработчикам гибкость и скорость в развертывании необходимых для них сервисов, и при этом держать под контролем ресурсы ИТ».

«Помогать российским организациям управлять гибридными облаками и быстрее развиваться — огромная возможность для Morpheus, — сказал Джонатан Лэнгбридж, вице-президент и генеральный директор Morpheus Data в EMEA. — Партнерство с «Инфосистемы Джет» обеспечит клиентам доступ к необходимому уровню знаний в сфере облачных технологий и достижение целей их цифровой трансформации».