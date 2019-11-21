Veeam представила технологический прогноз на 2020 год

Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке Cloud Data Management, выделила несколько ключевых тенденции в сфере технологий, на которые организациям и ИТ-директорам следует обратить особое внимание в следующем году.

В 2020 г. возрастет количество приложений, которые организации будут считать критически важными, а в скором будущем высокоприоритетными станут все приложения. Ранее организации могли указать, какие приложения являются критичными, а какие нет, но поскольку компании теперь полностью зависят от цифровой инфраструктуры, стало чрезвычайно трудно провести такое разграничение. В отчете Veeam по управлению облачными данными за 2019 г. говорится, что компании могут выдержать не более двух часов простоя критически важных приложений. Но какие приложения могут в действительности быть недоступны так долго? Простои приложений обходятся организациям по всему миру в среднем в $20,1 млн в год, а потеря данных из критически важных приложений стоит в среднем $102450 в час. Поэтому правда заключается в том, что каждое приложение критично.

В 2020 г. использование контейнеров приведет к более быстрому созданию программного обеспечения за счет возможностей DevOps, а Kubernetes усилит свой статус самой популярной платформы для оркестрации контейнеров. Популярность контейнеризации вызвана двумя факторами: скорость и простота. Контейнеры — это абстрактные типы данных, которые изолируют приложение от операционной системы. Благодаря контейнерам микросервисы упаковываются вместе со своими зависимостями и конфигурациями, поэтому их разработка и развертывание становятся легче и быстрее. Тенденция к распространению мультиоблачных сред приводит к возникновению у организаций потребности в перемещении данных между различными облаками, особенно от основных поставщиков — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. По прогнозам компании 451 Research, размер рынка контейнеров достигнет $4,3 млрд к 2022 г., при этом в 2020 году все больше организаций будут рассматривать контейнеры как фундаментальную часть своей ИТ-стратегии.

В 2020 г. организации будут использовать технологии управления облачными данными (Cloud Data Management, CDM) для обеспечения доступности данных во всех средах хранения. Возможность свободно перемещать и повышать мобильность данных в гибридных и мультиоблачных средах — основная причина выделения CDM в отдельную область. В отчете Veeam сообщается, что организации потратили в 2019 г. примерно по $41 млн на развертывание технологий для управления облачными данными. Реализация принципа «ваши данные там, где они вам необходимы, и тогда, когда они вам необходимы» возможна только в результате надежной стратегии CDM, поэтому важность управления облачными данными будет только возрастать.

В следующие 12 месяцев вырастет число SLA в области обеспечения доступности данных, а пороговые значения для времени простоя или любого нарушения непрерывности обслуживания продолжат снижаться. Как следствие, акцент в процессе резервного копирования и восстановления смещается в сторону этапа восстановления. Ранее резервное копирование было достаточно сложным и ресурсоемким процессом, но более быстрые сети, целевые устройства резервного копирования, а также улучшенные возможности сбора данных и автоматизации позволили его ускорить. Согласно Сloud Data Management Report 2019, практически треть организаций (29%) непрерывно выполняют резервное копирование и репликацию приоритетных приложений. Теперь первостепенная задача для организаций заключается в том, чтобы данные могли быть полностью восстановлены в течение считанных минут. Помимо обеспечения доступности данных полный комплект резервных копий может также служить для исследований, разработок и тестирования. При таком использовании данные помогают принимать обоснованные решения для цифрового развития бизнеса.

Организации продолжат выбирать наиболее подходящие для себя технологии хранения и аппаратное обеспечение, но ПО будет играть все большую роль в управлении ЦОД. «Инфраструктура как код» (Infrastructure as Code, IaC) находит признание среди ИТ-специалистов. IaC снижает время и стоимость управления инфраструктурой на нескольких площадках, так как позволяет организациям создавать шаблон функциональности инфраструктуры и затем разворачивать его во всех средах и местоположениях хранилищ данных.

Однако программно-определяемые подходы, такие как «инфраструктура как код» и Cloud-Native (стратегия, согласно которой по умолчанию используются сервисы и инфраструктура от облачных провайдеров), не сводятся только к вопросам стоимости. Автоматизация процедур репликации и использование публичных облаков обеспечивают точность, гибкость и масштабируемость, делая развертывание приложений быстрым и легким. 77% компаний используют «программное обеспечение как услугу» (SaaS), поэтому программно-определяемый подход к управлению данными в настоящее время актуален для подавляющего большинства предприятий.

В 2020 г. важным трендом станет замена, а не обновление технологий для резервного копирования. Организации будут отдавать предпочтение простоте, гибкости и надежности своих решений для обеспечения непрерывности бизнеса, поскольку необходимость более быстрого внедрения технологий возрастает. По статистике, в 2019 г. компании сталкивались с внезапными перебоями в работе в среднем пять раз. Обеспокоенность по поводу доступности данных при использовании устаревших решений ведет к тому, что организации переходят к полной замене решений для резервного копирования и восстановления. В числе факторов, влияющих на переход от обновлений к полной замене решений, — стоимость обслуживания, отсутствие возможностей виртуализации и использования облаков, недостаточно быстрый доступ к данным и сложность управления.