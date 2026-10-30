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Softline НЦПР Национальный центр поддержки и разработки FlexLab ФлексЛаб ДиАйПи DIP
Стартап «ДиАйПи» входит в Группу компаний «ФлексЛаб», которая является совместным проектом Северо-Западного наноцентра и Университета ИТМО.
СОБЫТИЯ
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 110 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 604 1
|FreePik 1911 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1399 1
|Бойко Алексей 146 1
|Тимошенко Александр 27 1
|Санджиева Мария 1 1
|Новоселов Павел 1 1
|Сибряев Андрей 1 1
|Лапотко Константин 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169631 3
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 143 1
|Москва - Троицк - Троицкий административный округ 168 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3397 1
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