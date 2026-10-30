Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203929
ИКТ 15862
Организации 11984
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3600
Системы 27064
Персоны 88865
География 3171
Статьи 1599
Пресса 1352
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Softline НЦПР Национальный центр поддержки и разработки FlexLab ФлексЛаб ДиАйПи DIP

Стартап «ДиАйПи» входит в Группу компаний «ФлексЛаб», которая является совместным проектом Северо-Западного наноцентра и Университета ИТМО.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.10.2026 Российское ноу-хау по производству транзисторных матриц не нашло покупателя на родине. Торги провалились 1
17.05.2024 В России создан первый в мире сенсор со встроенными блоками управления 1
01.11.2023 В России создан первый тонкопленочный фотосенсор с широким спектральным диапазоном 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 5 2
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 2
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 87 1
СЗЦТТ - СЗ Наноцентр - Северо-Западный наноцентр - Северо-Западный центр трансфера технологий 3 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 110 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 604 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2113 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4895 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2937 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6660 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14295 2
Night Vision - режим ночного видения 412 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 560 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 389 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11688 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14952 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1527 1
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 1
Оцифровка - Digitization 5311 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3842 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26704 1
Электроника - IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6648 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8957 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2545 1
FreePik 1911 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1399 1
Бойко Алексей 146 1
Тимошенко Александр 27 1
Санджиева Мария 1 1
Новоселов Павел 1 1
Сибряев Андрей 1 1
Лапотко Константин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 143 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 168 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3397 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11580 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4811 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9047 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5894 1
IDTechEx 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 616 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще