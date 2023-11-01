В России создан первый тонкопленочный фотосенсор с широким спектральным диапазоном

Стартап «Диайпи» группы компаний «Флекслаб» (входит в Северо-Западный наноценр) разработал технологию создания первого в России тонкопленочного матричного фотосенсора с широким спектральным диапазоном. Экспериментальный образец сенсора произвели на мощностях индустриального партнера – «Российского центра гибкой электроники» (входит в группу «Техноспарк»).

Разработка стартапа применима в широком спектре устройств оптической визуализации: рентгеновских аппаратах, биометрических сенсорах, приборах ночного видения. Интеграция тонкопленочных матричных фотосенсоров в перспективе изменит привычный вид этих устройств, сделав их более компактными и мобильными. Легкие и гибкие фотосенсоры стартапа не имеют жесткого форм-фактора и могут использоваться на изогнутых поверхностях различной площади. Это открывает дополнительные возможности индустриального внедрения. Например, в промышленные рентгеновские установки и приборы неразрушающего контроля для мониторинга сварных швов и структурных соединений готовых конструкций и материалов.

Матричный фотосенсор изображений создан на основе органических и перовскитных материалов. Использование данного типа полупроводников и применение печатных технологий позволило разработать ультратонкое (3 мкм), гибкое устройство с уникальными оптическими характеристиками. Способность фотосенсора регистрировать свет низкой интенсивности вплоть до единиц нановатт обеспечивает широкий диапазон обнаружения энергии излучения. Внедрение растворных методов в производственный цикл делает возможным производство тонкопленочных фотосенсоров большой площади.

«Одним из важных преимуществ нашего решения является оптимизация производственного процесса. Вместо того, чтобы производить отдельные компоненты и затем собирать их в единый продукт, мы наносим все функциональные слои фотосенсора на гибкую транзисторную матрицу, на производстве которой специализируется Российский центр гибкой электроники. Это позволяет создавать устройство в одном технологическом цикле, что сокращает время производства и стоимость затрат», – сказала Мария Санджиева, технический директор стартапа «Диайпи».

Тестирование пилотной версии фотосенсора проводилось совместно с одним из ведущих российских производителей оборудования для лучевой диагностики. По результатам работ команда стартапа подала заявку в Роспатент на регистрацию двух ноу-хау.

По оценкам команды разработчиков, новая технология имеет высокий потенциал коммерциализации: из-за фотоэлектрических характеристик и недорого метода изготовления спрос на печатные сенсоры из органических и перовскитных полупроводников будет расти. Согласно данным исследования IDTechEx, к 2030 г. прогнозируемый объем рынка устройств с интегрированными тонкопленочными фотосенсорами составит $1,8 млрд, из них доля сенсоров для рентгеновских аппаратов – более $25 млн, а для биометрической идентификации – $15 млн.