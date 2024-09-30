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SkyFLabs SkyV Monitoring
SkyV Monitoring — универсальная платформа для консолидации и отображения полученных из различных источников данных о состоянии ИТ-услуг и других объектов мониторинга (серверы, СХД, сервисы прикладных систем). В состав решения входит настраиваемый модуль правил генерации событий с учетом шаблонов здоровья различных объектов мониторинга.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.09.2024
|«Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro 1
SkyFLabs и организации, системы, технологии, персоны:
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 591 1
|SkyFLabs - Скайфолл Лабс 11 1
|SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 7 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1029 1
|Бартенева Мария 34 1
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