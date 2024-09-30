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SkyFLabs SkyV Monitoring

SkyV Monitoring — универсальная платформа для консолидации и отображения полученных из различных источников данных о состоянии ИТ-услуг и других объектов мониторинга (серверы, СХД, сервисы прикладных систем). В состав решения входит настраиваемый модуль правил генерации событий с учетом шаблонов здоровья различных объектов мониторинга.  

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.09.2024 «Скайфолл Лабс» подтвердила совместимость SkyV ITAM и SkyV Monitoring с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SkyFLabs и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 591 1
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6402 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13021 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2050 1
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SkyFLabs - SkyV ITAM - SkyV IT Asset Management 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1029 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197763.
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