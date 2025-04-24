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R-Platforma
|24.04.2025
|RVi Group продемонстрировала R-Operator 6.0 — обновленное ПО для управления системами безопасности 1
R-Platforma и организации, системы, технологии, персоны:
|FireSec 1 1
|Rubezh - Рубеж КБ 4 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 310 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
|RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
|RVi Group - R-OPERATOR 1 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 523 1
|Microsoft Windows 15848 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
|N+1 - Издание 168 1
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