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Epicor Eagle

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.05.2013 Вышла новая версия решения для управления деятельностью предприятия Epicor Eagle 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Epicor Eagle и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 2
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
QAD 40 1
Epicor Software Corporation - Solarsoft Business Systems 2 1
Microsoft Corporation 25775 1
Крок - Croc 1964 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
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APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
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