Шилков Данил
СОБЫТИЯ
|26.02.2026
|Когда не видно разницы. В госзакупках выявлен гигантский разброс цен – одно и то же ПО может стоить в 40 раз дороже 1
|08.12.2020
|Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается 1
Шилков Данил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
|Шадаев Максут 1161 1
|Носков Константин 239 1
|Никифоров Николай 1137 1
