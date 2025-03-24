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Чернобай Дмитрий



24.03.2025 Облачный провайдер ActiveCloud помог российскому банку организовать эффективную работу инфраструктуры и защитить данные 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Чернобай Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 120 1
Softline - Софтлайн 2936 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 623 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1294 1
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2743 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1933 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9590 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
Беларусь - Белоруссия 5792 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5551 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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