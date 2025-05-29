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Стабтех Сайбер электро РСК-Эксперт онлайн-ИБП
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Сертификаты Минпромторга на ИБП «Сайбер Электро» серий «Пилот» и «Эксперт» 1
|12.02.2024
|Продукция под торговой маркой «Сайбер Электро» вошла в реестр и получила заключение о производстве промышленной продукции Минпромторга России 1
Стабтех и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3076 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1763 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149019 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 15 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7730 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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