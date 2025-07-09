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Семенова Ольга
УПОМИНАНИЯ
|09.07.2025
|Студент РТУ МИРЭА разработал геодезическое приложение 1
|16.05.2023
|США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано» 1
Семенова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Трансфер технологий 155 1
|Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12668 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52730 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150648 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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