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Пахомов Сергей

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Comindware и «Плансис» подписали соглашение о партнерстве 1
30.06.2014 Российские системы для управления бизнес-процессами набирают популярность 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пахомов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Плансис - PlanSys 2 2
Comindware - Колловэар 203 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 293 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
Платонов и Партнеры 1 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13980 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12269 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1923 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4405 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2713 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1174 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8671 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 1
Эмулятор - Emulation 301 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4356 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 1
Контроллинг 106 1
Data-Centric - Датацентричная модель предприятия 17 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22720 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10215 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 1
ELMA BPM 36 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
ELMA KPI 5 1
ELMA Framework 3 1
Будин Алексей 22 1
Шпак Виталий 40 1
Меркурьева Юлия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Казахстан - Республика 6061 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3343 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 1
Украина 7930 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1667 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8500 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2333 1
Философия - Philosophy 530 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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